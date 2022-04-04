Міністр оборони виставляє шоу і піддає трудових працівників насильницьких претензій з боку перевізників

Міністр Гавідія веде переговори з протестувальниками. ВІДЕО: Канал N

Міністр оборони Хосе Луїс Гавідія був присутній сьогодні вдень на 13 кілометрі Центрального шосе, де був пікет і закриття доріг. Він запевнив, що вони наполегливо працюють над вирішенням економічної кризи, яка належить кожному. «Послухайте нас. Вчора ціни на паливо вже були знижені». Саме ця фраза породила гнів присутніх, хто почав скаржитися.

«Якщо вони не дадуть мені говорити, ми не зрозуміємо один одного. Якщо ви ще не бачили новин вчора, є наші пристрої, які скасовують ISC. Змішувачі насправді не знижують однакові заходи, ми повинні вимагати, щоб змішувачі також знижували ціни», - сказав він.

Саме в той час протестанти попросили міністра супроводжувати їх до крана в районі, щоб перевірити ціни. Вони просунулися на кілька метрів до станції технічного обслуговування Petroperú, і стався інцидент, який міг бути сумним.

Дійсно було перевірено, що ціни на бензин становили близько 20 підошв. Але мітингувальники стали жорстокими і дістали цінові знаки і постукали у двері, щоб адміністратори крана могли вийти і дати пояснення.

Міністр Гавідія та протестувальники прибувають на кран, щоб перевірити ціни на паливо. ВІДЕО: Канал N

Незабаром після цього міністр вказав, що Центральне шосе було звільнено, але було перевірено, що це не так. «Ми говорили з населенням, вони зрозуміли, що це не спосіб протесту, переривати рух транспорту - це порушувати права інших громадян», - сказав він у пресі.

За його словами, громадяни вже мирно переїжджають до своїх будинків. «Зрозуміло, що вони стверджують, що є справедливий попит, з яким ми повинні зіткнутися», - сказав він.

Він також сказав, що є проблеми, які уряд вже вирішує, і населення «повинно мати віру», що будуть вирішені інші питання, такі як плата за плату та звільнення IGV за продукти з сімейного кошика.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб боротися з цією кризою, яка є у всьому світі. Не будемо загострювати економічну кризу політичною кризою, політична криза не допомагає вирішити проблеми», - підкреслив він.

Гавідія стверджував, що кожен повинен зробити свою роль, щоб вийти з кризи.

«Політики теж нічого не роблять один проти одного, сподіваємось, конгресмени супроводжуватимуть нас, щоб бути архітекторами робіт, для яких вони пам'ятатимуть їх у своїх регіонах», - додав він.