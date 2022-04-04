Мічоакан: п'ять членів CJNG загинули після протистояння з GN і Седеною в Чавінді і Яконі

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM

У понеділок, 4 квітня, відбулися два збройні зіткнення на заході Мічоакан, за участю елементів федеральної та державної безпеки , які зіткнулися з членами картелю покоління Халіско Нуева (CJNG ). Результатом розстрілів стали п'ять передбачуваних злочинців загинули і ще четверо заарештовані.

Міністерствогромадської безпеки Мічоакан (SSP) повідомило про те, що сталося в заяві, оскільки оголосило, що елементи мексиканської армії, Національної гвардії та корпорації державної безпеки були атаковані підозрюваними злочинцями в муніципалітетах Чавінда та Якона , які були проводиться в різних заходах.

Перший інцидент стався на шосе Чавінда-Вілламар, де члени сімнадцятого піхотного батальйону, що відповідає 21-й Військовій зоні Морелії, були піддані збройному нападу під час патрулювання вулиць міста Ла Чавінда.

Згідно з інформацією, наданою федеральною владою, CJNG постраждали чоловіки, відкрили вогонь по військовим без видимих причин, тому військові елементи реагували таким же чином, підірвавши зброю проти суб'єктів, які рухалися всередині транспортних засобів, позначених ініціалами CJNG.

*Інформаціяв розвитку...