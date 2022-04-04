Знущання Луїса Суареса над Родріго Де Полом за дивний спосіб, який він готує партнера

ЛуїсСуарес і Родріго Де Пол мали другий хрест через те, як аргентинець готує партнера. Уругвай, який також подорожує всюди з цим настоєм, розмістив у своєму акаунті в Instagram історію, знущаючись зі своїм партнером. У середині поїздки з Атлетіко Мадридом до Манчестера на поєдинок Ліги чемпіонів проти міста Суарес поділився відео, назва якого була: «Частина 2 @rodridepaul». У ньому Де Пол видно, що ворушіння і дроблення єрби пальцем, а на задньому плані класичну пісню «летюча миша, яка б'є» (» Майонез) популярної групи Chocolate.

Коли він зійшов з літака, який відклав його в Англії, бойовик знову вичинив свого супутника і запитав його, де він залишив товариша. Це не перше знущання, яке Луїс Суарес робить Родріго Де Поль, який з моменту приєднання як підкріплення до команди Cholo Simeone створив велику дружбу. Якхороші південноамериканці вони є, вони обидва поділяють пристрасть до партнера, хоча вони також змагаються, щоб побачити, хто найкращий грунтовка.

З цієї причини зовсім недавно Лучо вказав своєму супутнику за те, як він готує улюблений настій аргентинців і уругвайців. Після того, як Де Пол звинуватив його в тому, що він не любить наживатися партнера, Суарес відповів: «Я ніколи не бачив людину, яка дала вам данка за дві хвилини і почав давати вам одну за одною. Це не п'є товариш. Закінчити термос за 15 хвилин».

Уругвай пожартував зі своїм товаришем по команді в Мадриді «Атлетіко»

Лише цього понеділка Гол опублікував інтерв'ю з Родріго Де Полом, який серед інших тем посилався на Ліонеля Мессі. «Він задоволений Аргентиною. Він наш лідер, ми слідуємо за ним». Щодосумнівів, породжених його заявою на La Bombonera, після перемоги проти Венесуели, яка посіяла сумніви щодо свого майбутнього за межами чемпіонату світу з Катару 2022 року, він сказав: «Тепер він обов'язково поговорить з нами, у нього п'ять світових кубків і дасть нам поради , слово заохочення, тому що, як ви сказав, що вже п'ять Кубків світу і досвід на даний момент він важить. Ясподіваюся, що Мессі насолоджується цим і не страждає. Я сподіваюся, що це піде добре, ми побачимо, чи це його останній чемпіонат світу чи ні, це вирішить він».

Він додав: «Він дійсно може продовжувати грати, поки не захоче, тому що він знаходиться на іншому рівні, його голова йде швидше, ніж будь-яка людина, тому ми всі спробуємо змусити його насолодитися цим чемпіонатом світу, і якщо ми зробимо це до останнього дня, ще краще. Таким же чином Мессі нічого іншого не потрібно, щоб все, що він дав футболу, щоб покласти його туди, поверх нього». В іншому порядку він посилався на подарунок La Pulga в ПСЖ, хоча він не хотів породжувати суперечки: «У мене не так багато думки про те, що з ним відбувається в Парижі, тому що я не живу щодня, але я можу розповісти вам про те, що він робить у збірній».

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