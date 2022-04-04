Лопес Обрадор буде прагнути забезпечити відсутність насильства під час виборів

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Врамках позачергових виборів, які були призупинені в Чіапасі, і менш ніж через тиждень післяконсультації громадян щодо скасування мандату, президентАндрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) запевнив, що його уряд буде прагнути забезпечити необхідну безпеку заходи.

Слід нагадати, що в неділю, 3 квітня, відбулися вибори в чотирьох муніципалітетах штату Чіапас, але три були призупинені з тих пір, надумку влади, оптимальні умови не були дотримані.

З цієї причини президент запевнив, що «Якщо на уроці буде насильство, краще уникати (цього)», посилаючись на перенесені вибори в державі. «Я думаю, що там буде сім муніципалітетів, вони були зроблені в 4, а в 3 вони були призупинені». Віндодав, що буде стежити за тим, щоб «все трималося в порядку» на наступних виборах.

«Я не збираюся коментувати партії, що ми повинні забезпечити, це те, що вибори справедливі, вони вільні, що воля громадян поважається і що перемагають ті, хто має найбільшу підтримку людей».

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