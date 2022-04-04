Ліма проти Ріверпплейта: це виклик Марсело Галлардо для поїздки до Ліми

АланзаЛіма таРівер Плейт знову зустрінуться на Кубок Лібертадорес 2022 року. «Мільйонери» намагатимуться набрати свої перші три очки далеко від дому, а тому поїдуть до Ліми з усіма своїми цифрами. Останній раз, коли Марсело Галлардо знаходився в столиці, матч закінчився нічиєю.

Аргентинський акторський склад підтвердив свій список гравців через свої соціальні мережі, серед яких імена колумбієць Хуана Фернандо Кінтеро та молода обіцянка Джуліана Альвареса. Однак у вас буде висновок двох гравців для позитивного тестування на COVID-19.