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Понеділок 4 Квітень 2022
Україна

Ліма проти Ріверпплейта: це виклик Марсело Галлардо для поїздки до Ліми

«Мільйонери» намагатимуться розпочати свою участь у Копа Лібертадорес на правій нозі і зіткнуться з «блакитним і білим» з усіма своїми фігурами.

Newsroom Infobae

4 Квітень 2022

АланзаЛіма таРівер Плейт знову зустрінуться на Кубок Лібертадорес 2022 року. «Мільйонери» намагатимуться набрати свої перші три очки далеко від дому, а тому поїдуть до Ліми з усіма своїми цифрами. Останній раз, коли Марсело Галлардо знаходився в столиці, матч закінчився нічиєю.

Аргентинський акторський склад підтвердив свій список гравців через свої соціальні мережі, серед яких імена колумбієць Хуана Фернандо Кінтеро та молода обіцянка Джуліана Альвареса. Однак у вас буде висновок двох гравців для позитивного тестування на COVID-19.

Foto: Twitter
Foto: Twitter