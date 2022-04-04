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Понеділок 4 Квітень 2022
Україна

Ла Сегура виявила, що її госпіталізували через «отруєння наркотиками»

Інфлюенсер звинуватив цю інтоксикацію у лікаря, який лікував її болі, і скористався можливістю уточнити, що її пластичний хірург не має нічого спільного з цим

Newsroom Infobae

4 Квітень 2022

Кілька днів тому Наталія Сегура терміново повернулася до лікарні , і її послідовники думали, що це рецидив у відновленні, який вона переживає виведення біополімеру, який практикувався пару тижнів тому. Хоча були і ті, хто вказував на травму спинного мозку, яка викликає хронічний біль, як причину його повторного надходження до медичного центру.

Однак впливовий з Калі вирішив очистити всі сумніви щодо цього і виявив, що, всупереч ускладненням здоров'я, які мучили її раніше, її новий дискомфорт пов'язаний з «отруєнням наркотиками».

Згідно з деякими історіями в Instagram, які він опублікував минулої неділі ввечері, його отруєння сталося після того, як він надів пластир, призначений лікарем, щоб лікувати його болі.

Як зазначив творець вмісту, синдром серотоніну - це небезпечний для життя стан , викликаний підвищеною активністю центральної нервової системи , яка часто пов'язана з наркотиками.

Згідно з Посібниками MSD, симптоми можуть включати зміни психічного стану, гіпертермію, вегетативну та нервово-м'язову гіперактивність.

Так само молода жінка з Вальєкаукани запевнила, що її супроводжувала Олександра Мена, її мати, а також кілька друзів, які прийшли до лікарні, щоб дні не тривали так довго.

Ла Сегура про її новий рецидив здоров&#39;я

Згідно з одним з її відео YouTube , все сталося кілька років тому, коли вона попросила брата і бабусю супроводжувати її до своєї машини, яка була припаркована за кілька кварталів, і саме там її знімали кілька разів, що, за її версією, вона отримала від колишнього хлопця тодішній коханець.

Потрапивши в транспортний засіб, вона почала кричати, коли не могла відчути нижню частину тіла, тому сусідка допомогла їй і відвезла до лікарні, де їй довелося пройти дві операції на грудях, але лікарі сказали їй, що вона знову не буде ходити, і вона пам'ятає це зовсім незгодно, тому що для неї потрібно було дати хоча б одне світло надії і сказати, що при роботі хоча б рух «пальця, нічого більше» можна було відновити.

Незважаючи на те, що вона тривала кілька років в терапії, у Ла-Сегура на тілі залишилося кілька наслідків, тому що вона не може бігати або надягати підбори, у неї немає хорошого балансу, це надає їй спастичність (м'язи стають напруженими і сильно болить), і коли дуже холодно, вона не може рухатися дуже добре. Крім того, вони доставляють йому судоми та інший дискомфорт, хоча він вдячний, що може ходити сьогодні.

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