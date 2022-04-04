INE: це був Третій національний форум з питань відкликання мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Цієї неділі, 3 квітня, відбувся Третій національний форум з відкликання мандата - процес, на який 10 квітня буде представлений президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) . Дебати, організовані Національним виборчим інститутом (INE) , модерувала журналістка Луїза Канту, а гості, які поставили свою позицію проти відкликання Табаскеса, були Лізетт Васкес, член Національної ради директорів асоціації « Що слідує за демократією» та Ісаак де Паз, професор Автономного університету Нижньої Каліфорнії.

Зі свого боку, тими, хто виступає за AMLO, покинувши президентський термін, були Софія Ороско, редакторка газети jaliscience Mural, та Ненсі де Сантьяго, політолог та викладач конституційного права. Протягом години четверо гостей дали свої аргументи щодо виступу Лопеса Обрадора на чолі федерального виконавчого органу та обговорили різні питання.

Як перший момент, дебати оберталися навколо того, чи зазнав президент втрати довіри до цих пір у своєму шестирічному терміні. У зв'язку з цим гості, які поставили свої позиції проти відкликання, зазначили, що Табаскеньо зберіг свій рівень довіри завдяки реалізації соціальних програм, спрямованих на різні групи, а також з точки зору конституційних досягнень щодо прав дітей, вразливих громади та окремі особи афро-мексиканські.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

АналітикНенсі де Сантьяго зазначила, що вона захищає позиції на користь скасування «за інституційне руйнування, яке означало так звана «четверта трансформація» , і щодо демократії, яку вони призводять до регресії (...), ми шкодуємо про кампанію, організована перед ЗМІ відбивати, плутати і маніпулювати тими, кого ми знаємо, що цей уряд не вгонився в гонитві за загальним благо, тому що уряд сприяє його ратифікації».

Позиції на користь відкликання вказували на те, що AMLO втратив довіру громадян через відсутність хорошого моніторингу питань прав людини та викрив справу журналістів, загиблих у Мексиці до цих пір у 2022 році, а також судово-медичну кризу, з якою зараз стикаються в Мексиці випадки насильницьке зникнення- ситуація, яка призвела до того, що жіночі групи організували себе для пошуку родичів, місцезнаходження яких невідоме.

Зі свого боку, Лізетт Васкес та Ісаак де Пас підкреслили, що уряд AMLO присвятив себе отриманню пільг для основної частини найбільш неблагополучного населення, включаючи жінок, дітей та літніх людей, які отримують щомісячні стипендії чи пенсії, що допомогло багатьом мексиканцям впоратися з економічною кризою, що виникла внаслідок надзвичайної ситуації зі здоров'ям.

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

Вони також підкреслили роль уряду Мексики на чолі з AMLO, в контексті пандемії COVID-19, оскільки це характеризувалося не обмежувальною та авторитарною, ситуацією, яка, за словами професора Автономного університету Нижньої Каліфорнії, породила соціальну довіру при розвитку своєї господарської діяльності. Крім того, було зазначено, що відсоток досягнутої вакцинації до цих пір пов'язаний з включенням Мексики до механізму Covax Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Однак Ненсі де Сантьяго описала управління пандемією коронавірусу як «паршиве» і нагадала звинувачення, зроблені Партією національної дії (PAN) щодо приїзду кубинських лікарів до Мексики, щоб приєднатися до турботи про надзвичайні ситуації, незважаючи на відсутність професійної ліцензії. Нарешті, Софія Орозко зазначила, що відкликання мандату має бути демократичним навчанням, а не «кампанією з просування або вирівнювання сил. Мені навіть шкода, що державні чиновники або люди на народно обраних посадах відмовилися від своєї роботи, щоб почати пропагувати голосування, яке має бути стихійним», - підсумував він.

Під час дебатів також були нещодавні одкровення, зроблені Міждисциплінарною групою незалежних експертів (GIEI) про зникнення 43 студентів-студентів з Айоцинапи, поїзда майя, мілітаризацію країни, профілактичне здоров'я та сприйняття незахищеності в країні обговорювали.

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