Гібридний імунітет: наука оприлюднила важливість стягнення вакцинованих проти COVID-19

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

Люди, які були заражені коронавірусом та отримали доступ до доз вакцин проти COVID-19, мають «гібридний імунітет». Вже є 4 наукові дослідження, які дають докази того, що ці вакцини забезпечують важливий додатковий захист цим людям.

Вакцини вже показали, що дуже ефективні для захисту людей, які ніколи не мали COVID-19, але їх ефективність у запобіганні симптомів та важких наслідків у людей, які вже мали був інфікований був, до недавнього часу, менш ясно.

Після двох років пандемії, в якій було заражено майже 500 мільйонів людей, а 59% людства були вакциновані за первинною схемою - за інформацією OurWorldIndata - дослідження підкреслили важливість вакцинації для тих, хто має природний імунітет після одужали після хвороби.

Одне з двох досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet інфекційних хвороб , проаналізувалодані про здоров'я понад 200 000 людей, між 2020 та 2021 роками, коли Бразилія була Найбільше постраждав від коронавірусу , будучи другою країною у світі з найбільшою кількістю смертей від COVID.

Дослідники з Бразилії виявили, що у людей, які вже перенесли COVID-19, вакцини Pfizer та AstraZeneca були на 90 відсотків ефективними проти госпіталізації та смерті, китайська вакцина CoronaVac становила 81 відсоток, а одноразовий інокулянт Johnson & Johnson становив 58 відсотків.

«Було показано, що всі чотири вакцини забезпечують значний додатковий захист тим, хто має попередню інфекцію COVID-19», - сказав автор дослідження Хуліо Крода з Федерального університету Мату-Гросу-ду-Сул.

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

«Гібридний імунітет через вплив природної інфекції та вакцинації, ймовірно, буде нормою у всьому світі і може забезпечити довгостроковий захист навіть від нових варіантів», - сказав Прамод Кумар Гарг, Індійський інститут науки і технологій поступального здоров'я, у пов'язаному коментарі до студії.

Тим часом, інше дослідження ,яке використовувало національний реєстр Швеції до жовтня 2021 року, виявило, що люди, які оговталися від COVID, зберегли високий рівень захисту від повторного зараження до 20 місяців. А також встановлено, що люди з гібридним імунітетом від двох доз вакцин мали на 66% нижчий ризик повторного зараження, ніж у тих, хто має лише природний імунітет.

Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, який не брав участі в дослідженні, сказав AFP , що 20 місяців «дуже хорошого захисту» природного імунітету були «набагато кращими, ніж можна було б очікувати для оригінального розкладу дводозових вакцин». Але він попередив, що обидва дослідження проводилися до того, як варіант Ómicron став домінуючим у всьому світі, і що він «помітно знизив захисну цінність попередньої інфекції».

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh REUTERS

Дослідження, проведене в Катарі та опубліковане на веб-сайті попередньої публікаціїMedRXIV минулого тижня, виявило захист, запропонований гібридним імунітетом проти Ómicron. Вінвиявив, що три дози вакцини були 52% ефективними проти симптоматичної інфекції субваріанта BA.2 Omicron, але ця цифра зросла до 77%, коли пацієнт був раніше інфікований.

Дослідження, яке не було рецензовано, дійшло до висновку, що «гібридний імунітет, отриманий внаслідок попередньої інфекції та недавньої вакцинації з підсилювачем, забезпечує найбільший захист» від субваріантів BA.1 та BA.2.

Також у Сполучених Штатах Маріон Пеппер, доцент кафедри імунології Медичної школи Університету Вашингтона, опублікувала інші дослідження в журналі Cell та пояснила чому «гібридний імунітет» дає кращий захист. Вони порівняли відмінності в імунній відповіді на коронавірус у трьох дозах вакцини у 30 людей, які раніше були інфіковані, та у 24, які були щеплені, але ніколи не заражені.

Вони виявили, що після вакцинації ті, хто раніше був інфікований, генерували більше клітин пам'яті В-,які генерують антитіла, які можуть нейтралізують вірус і запобігають зараженню. Ціклітини пам'яті В у людей з гібридним імунітетом також породили більшу різноманітність антитіл, які можуть не тільки нейтралізувати початковий штам вірусу, але й новіші варіанти, такі як Delta та Omicron.

«Навіть якщо їх перша інфекція була викликана найстарішим штамом, штамом Ухань, і вакциною, яку вони отримували, базувалися на цьому штамі, люди з гібридним імунітетом змогли генерувати нейтралізуючі антитіла проти кожного варіанту», - сказав Пеппер.

Гібриднийімунітет також породив більш специфічну клітинну імунну відповідь для боротьби з вірусними інфекціями, яка називається відповіддю Th1. У цій відповіді імунні клітини, звані CD4+T-клітинами, вивільняють запальні сигнали, а саме цитокін під назвою інтерферон-гамма, який є противірусним. Виявлено, що CD4+T-клітини від раніше інфікованих осіб також виробляють більше Інтерлейкін-10, що може пригнічувати запалення та потенційно запобігти патологію.

«Хоча додаткова вакцинація змогла збільшити кількість CD4+T-клітин, в яких вони не були заражені, до рівнів, які були заражені, вона не могла генерувати однакову якість реакції CD4+T клітин, що спостерігається у тих, хто має гібридний імунітет», - сказав Пеппер.

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images) DrPixel | Getty Images

Кілька факторів можуть пояснити, чому гібридний імунітет здається більш надійним. Одним з факторів може бути просто час. При впливі збудника імунні клітини в лімфатичних вузлах вдосконалюють імунну відповідь. Цейпроцес імунного дозрівання генерує більш ефективні антитіла та клітини проти нової інфекції.

У випадку з групою гібридного імунітету минув рік з моменту зараження, поки вони не отримали вакцину. На відміну від цього, особи, що входять до групи лише вакцин, отримували другу дозу лише через кілька тижнів після першої дози, що дало імунній системі набагато менше часу для уточнення її реакції.

Іншимфактором може бути те, коли імунна система спочатку взаємодіє з вторгненням збудника. Різні частини тіла мають різні середовища, які визначають, як імунна система реагує на інфекцію. Імунніклітини учасників дослідження з гібридним імунітетом вперше були виявлені з вірусом в легенях і носових ходах. На відміну від цього, клітини групи лише вакцин були вперше виявлені з вірусним білком у м'язі, де вони отримували вакцину.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo REUTERS

Впливна легені та тканини слизових оболонок, таких як ті, що знаходяться в носових ходах, ймовірно, породжує кращу імунну відповідь на респіраторний збудник, оскільки клітини можуть краще зберігатися в цих місцях, сказав Пеппер. Висновки його групи можуть допомогти вченим розробити вакцини, які використовують цей ефект, наприклад, ті, які можна вводити в носові ходи або вдихати безпосередньо в легені.

Хоча вакцинація після попередньої інфекції, як видається, виробляє більшу імунну відповідь на інфекцію SARS-CoV-2, важливо, щоб люди, які заразилися, зробили щеплення, щоб отримати цю користь, порадив доктор Пеппер. «Люди, які перенесли COVID-19, обов'язково повинні зробити щеплення. Імунітет до інфекції не тільки знижується з часом, але і вакцинація необхідна для створення цього гібридного імунітету», - додав він. Його дослідження були підтримані Національними інститутами охорони здоров'я, Фондом Берроуза Велкомі та Emergent Ventures.

Хоча «гібридний імунітет» забезпечує кращий захист, головний учений Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Сумія Свамін попередив, що слід дотримуватися обережності. «Гібридний імунітет не означає, що люди повинні підпускати свою охорону за допомогою маски, дистанціювання та гігієни рук», - сказав він. Його рекомендація полягає в тому, що невідомо, як довго природний імунітет від інфекції може тривати у кожної людини, а крім того вакцини не запобігають 100% інфекцій. «Крім того, у людини може бути коронавірус, навіть якщо вони щеплені», - сказав він.

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