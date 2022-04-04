«Град», фільм, який вирішив бути всім відразу і втратив свій шанс

Причіп для «Граду»

Град розповідає історіюМігеля Флорес(Гільєрмо Франчелла), успішного телевізійного метеоролога, який має вдалося мати власне погодне шоу. У першій трансляції він приїжджає як рок-зірка. Кожен хоче його, сусіди просять у нього ради, люди зупиняють його на вулиці, життя йому посміхається. Шоу дебютує, і Мігель лягає спати, даючи хороші новини місту Буенос-Айрес: вночі буде відмінна погода. Коли він прокидається наступного дня, він виявляє, що його світ розвалився: на місто впав страшний град. Ті, хто дотримувався його непогрішних порад, втратили свою машину, свого вихованця, підвісний одяг, всі розчаровані Мігелем , який став ворогом №1. У розпачі він тікає зі своєю маленькою рибкою Освальдо до Кордови , де він народився і де живе його дочка, з якою у нього далекі стосунки.

Це початок Града, комедійна драма, яка проходить відразу декількома жанрами, не заселяючись ні в якому. Все зав'язано хитрим чином, починаючи з паралельної історії таксиста Луїса (Пето Менахем), який сліпо вірить у Флорес і є жертвою знущань та насмішок з боку друзів та сім'ї за те, що він залишив свою машину на відкритому повітрі. сім'я таксиста - це невпинна поїздка до пекла найгіршої аргентинської звички, але це не тон всього фільму, лише сім'ї таксиста, своєрідна колекція капсул у бренді Granizo , який є фільмом. Загальні місця, інакше бути не могло, охоплюють всі жанри, до яких торкається фільм.

Більшеречей приходить і йде без будь-якої сили. Травматичний промінь початку, що стався в 1997 році, що ознаменувало життя Мігеля та його дочки Карли , нинішньої подруги метеоролога, яка є неактуальними стосунками, але тоді, можливо, ні, сусіди, які втрачають собаку і видаляються зі сценарію через це Головний герой не має можливих претензій, і кожен з них рішення, які вирізали сценарій, щоб залишити довгий двогодинний фільм, який, як здогадується, міг бути ще більш масштабним. Фільм має непослідовний сценарій, який створює великий конфлікт і виправляє решту вражаючою неохайністю. Деталі- це те, де плівка робить найбільше води. Містична комічна сторона не є ні смішною, ні привабливою, гібридом, який закінчується дуже незграбно.

Коли вона хоче бути комедією, Франчелла рухається з легкістю. Він і Освальдо, його домашня риба, - єдине, що можна врятувати від акторського складу, хто нічого не може зробити з маленьким, який йому пропонують. Знятий на телебаченні, з деяким примусовим безпілотником, режисер Маркос Карневейл знову зазнає невдачі з драматичною стороною, де йому ніколи не вдається підключитися. Кращі фільми зробив режисер, і, очевидно, теж Франчелла, який показав, що він може зіграти будь-яку роль, якщо сценарій і режисер кинуть йому виклик.

І, без наміру розповісти передбачувану кінцівку, останні хвилини фільму - катастрофа, буквально і метафорично. Бурячужого сорому важко пройти, не поранившись в кінематографічної чутливості. Була добра комедія з повітрям моральної історії, що йшла навколо, але Град вважав за краще бути всім і втратив свій шанс. Як бонус, жменька журналістів, які роблять виступи камео, така ж груба, як і марна, у фільмі, який більш незрозумілий, ніж будь-що інше. Ніколи не буде відомо, що вони хотіли зробити, але це показує, що їм це не вдалося.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: