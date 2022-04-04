Греммі 2022: Селена Гомес втратила номінацію на претензіях на Греммі 2022 року та соціальних медіа

Незважаючи на великі надії, які мали її шанувальники, Селена Гомес втратила свою єдину номінацію на Греммі 2022 року проти Álex Cuba в категорії «Найкращий латинський поп-альбом». Співак мексиканського походження на церемонії не був присутній, проте через мережі почалися протести над рішенням Національної академії звукозаписних мистецтв і наук.

Незважаючи на те, що телевізійні трансляції та потокові платформи, такі як Paramount + , ще не розпочалися, результати деяких категорій вже розкриті, і саме так альбом Mendó вихопив Revelación , перший іспаномовний EP співака, можливість позиціонує себе як одна з найбільших переможців ночі і таким чином нагороджує колишню дівчину Діснея своїм першим грамофоном у своїй першій номінації протягом усієї кар'єри співачки.

ім'яамериканської співачки вже кілька годин було трендовим у соціальних мережах, таких як Twitter, але зараз після новини про її поразку офіційні рахунки Греммі та Латинських греммі були наповнені негативними коментарями, де скарги та неприязнь щодо рішення сертифікованих виборців були наповнені негативними коментарями, коли скарги та неприязнь щодо рішення сертифікованих виборців були наповнені негативними коментарями, які показали повне несхвалення, залишивши церемонію з поганим часом, оскільки добра новина з перемогою інших латинських художників пішла в фон.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

Серед коментарів несхвалення можна зустріти універсальне твердження: Селені Гомес довелося завоювати грамофон. Користувачі цієї цифрової платформи не вагаючись ділилися фотографіями і навіть мемами, щоб цифровим шляхом довести Академії, що їхрішення не було правильним, і навіть попросили припинити перегляд телевізійної трансляції 64-ї премії Греммі.

«Такі рішення Grammys не втрачають інтересу до свого призу». «Одкровення - один з кращих альбомів Селени Гомес, можливо, лише нижче Відродження, але все ще дійсно сміливість з Академією». «Ми всі знаємо, що якщо Селена не виграла цю категорію, як музику іспанською мовою, їй буде неможливо зробити це англійською мовою в якийсь інший момент своєї кар'єри». «Греммі просто показують, що для них нічого не має значення, якщо вони дають погляди чи глядачі у своїх місцях трансляції, але врешті-решт, якщо вони знали, що Селена не може виграти категорію, за яку вони її висунули, щоб мати більше поглядів з нами на огляд?» , Можна прочитати в твіті, оголошеному переможцю.

Одкровення четверта розширена п'єса EP - розширена гра і використовується як назва для музичного формату запису; тривалість цього занадто довга, щоб розглядатися як єдиний, і занадто короткий, щоб розглядатися як альбом- співака. Це їх перше виробництво рекордів повністю іспанською мовою і було випущено 12 березня 2021 року через рекордний лейбл Interscope Records. Гомес співпрацював з кількома продюсерами, такими як Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 та Tainy, щоб досягти бажаного звуку. Цеперший музичний проект Селени, який буде номінований на преміях Греммі (як латинської, так і американської).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

Він канадський націоналізований кубинський співак і автор пісень, музикант і композитор, який співає іспанською та англійською мовами. Він виграв дві нагороди Юнона за альбом Всесвітньої музики року: у 2006 році для тютюнового диму, а в 2008 році для його другого альбому, Agua del Pozo. Алекс ще не виступав за перемогу в цьому виданні 2022 року, однак шанувальники Селени Гомес дали йому зрозуміти, що нагорода не для нього.

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