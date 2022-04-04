Джіджі Мітре вибухає проти Педро Кастільо після зупинки транспорту та грабежу: «Ми потрапили в нечемний уряд»

ДжіджіМітре і Amor y Fuego, посилаючись на хаос, який триває з перших годин ранку цього 4 квітня між перевізниками і поліцейськими на Центральному шосе Ліми, РодрігоГонсалес розпочав свою програму, посилаючись на хаос, який триває з перших годин ранку цього 4 квітня між перевізниками і поліцейськими на Центральному шосе Ліми, де сотні сільських жителів перекрили дороги.

Так само в регіонах Іка та Тарапото повідомлялося про грабежу в невеликих торгових центрах. Як ви пам'ятаєте, все це виникло з тих пір, як люди підняли свої голоси протесту проти підвищення цін.

Господарі журналу Willax TV не звернули уваги на проблеми, які відбуваються в країні, і це було Джіджі Мітре , яка не могла стримати її роздратування проти уряду Педро Кастільо .

«Розчарування і обурення, які ви відчуваєте, ми також ділимося. Прикро, куди ми прийшли. Кожен раз, коли ми занурюємось глибше, і єдине, що показує наша влада, починаючи з президента, його міністрів та кількох конгресменів, - це те, що вони мають нульову любов до країни та країни. Єдине, що їх цікавить, - це їх особисті переваги», - почав з того, що сказав супутник популярного «Пелухіна».

Телеведуча продовжувала висловлювати своє обурення і несхвалення проти нинішньої перуанської влади і пошкодувала, що на майбутнє дітей впливають погані дії, які роблять правителі.

«Це остання краплею, що ми опиняємося в такій ситуації. Перувтомився, втомлений, і вся наша влада - це прикриття,тому що вони хочуть зробити цю країну, як Венесуела, Куба і ще гірше. Соромноі сумно - це майбутнє, яке чекає всіх дітей і всієї молоді»,- сказав Джіджі Мітре.

«Ми потрапили до рук нечесного, авторитарного, некомпетентного уряду, який не знає, де він стоїть, корумпований, який тільки знає, як поставити міністрів з поліцейськими записами», - додав він із тотальним обуренням.

Нарешті, він звернувся безпосередньо до президента Перу. «Покажіть сер, що у вас є любов до Перу, а не лише за його інтереси (...) Я не збираюся говорити, що ви несете відповідальність за все, що відбувається в країні, але у вас є нульова здатність навести порядок і бачення, щоб знати, яку людину поставити. Нам потрібен президент, який має штани, на відміну від вас, хто не має уявлення, де він стоїть», - підсумував він.

З іншого боку, Родріго Гонсалес також пошкодував про такі події, як грабежі магазинів та підприємств у регіонах Перу, а також кам'яні атаки на автомобілі. Журналіст завершив свою промову, заявивши, що «головним ворогом для перуанця є уряд».

Джіджі Мітре вибухає проти Педро Кастільо після зупинки транспорту та грабежу. ВІДЕО: Віллакс ТВ

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ