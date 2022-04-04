За спробу фемініциду його захопили відомий композитор Валленато

З 31 березня консолідовані діалоги між кандидатом в президенти Інгрід Бетанкур та колишнім президентом Альваро Урібе Велесом та найвищою фігурою Демократичного центру. Після численних взаємодій у соціальних мережах, де обидві цифри підтвердили свої підходи, що здивувало кількох користувачів мережі та громадян, оскільки лідер Verde Oxigeno відкинув багато традиційних секторів і було однією з причин, чому вона покинула коаліцію Центру Есперанси, Урібе Велес поділився 4 квітня відео, в якому він підтвердив, що Бетанкур зустрінеться з ним.

«Я ціную, що доктор Інгрід Бетанкур щедре прийняття діалогу з нами. Здоктором Інгрід я поділяю страждання моєї батьківщини, в розпал моїх недоліків моє суспільне життя було одним із діалогів з громадянами, протягом восьми років правління, я інтенсивно займався з співвітчизниками, з працівниками, підприємцями, соціальними секторами, громадою загалом, мерами та губернаторами незалежно від політичного фону його виборів», - зазначив член Керівної партії.

У космосі він скористався можливістю поговорити про мирні домовленості і підкреслив, що ніколи не хотів їх зупиняти, але спробував національну угоду про зміну початкових пропозицій.

«Коли «Ні» виграв плебісцит, нашою відповіддю був пошук національної угоди про реформування гаванських текстів, пропозиція, яку нам відмовили. Ми ніколи не просили замовкнути угоди, як уряд сказав на випадок, що він втратив плебісцит. Навідміну від віри, істина є життєздатною точкою, поняттям, яке збагачується діалогом. Ми будемо слухати доктора Інгріда з абсолютною повагою, будемо говорити з нею серцем. Нас об'єднує батьківщина і демократія. », — підсумував колишній президент.

Цю новину вже озвучила сама Бетанкур. 31 березня, після дебатів, організованих університетом Хаверіана в Боготі, Бетанкур сказав пресі, що вона відкрита для здійснення можливих союзів для першого туру з Урибізмом.

Більше того, вона сказала, що вдячна Альваро Урібе за координацію операції Жак, в якій вона повернула свою свободу після викрадення тодішнім партизанським угрупованням FARC. Крім того, він визнав, що через судову ситуацію колишнього сенатора ніхто не хоче укладати з ним союзи на президентські вибори.

«З доктором Альваро Урібе, вдячність, що я зобов'язаний йому своєю свободою, але також розширюють можливість діалогу з усіма. Вінна даний момент знаходиться в складній ситуації: всі відкидають його. Я думаю, що для нас також важливо, якщо є бажання закінчити техніку, що вона походить від будь-якого рівня або ідеологічного спектру», - сказав Інгрід Бетанкур.

Однак вона дала зрозуміти, як вона неодноразово робила, що червоні лінії для вступу з нею полягає в тому, що політичних партій і діячів немає, що вона називає, «машин».

«У нас були контакти з Демократичним центром. Правда, для нас червона облямівка - це техніка. Це дебати, які вони матимуть внутрішньо, але я сподіваюся, що на цих виборах ми зможемо побудувати єдиний фронт для країни, залишивши техніку осторонь і запропонувавши Колумбії вибір», - сказала єдина кандидат у президенти жінок у цьому виборчому конкурсі.





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