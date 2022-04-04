п'ять заявок на планування поїздки під час Великодня

Сьогоднііснують програми для подорожей, які допомагають зробити весь процес перед тим, як прибути до місця призначення набагато простішим та з будь-якого мобільного телефону .

Далі Infobae пропонує 5 додатків, які допоможуть організації майбутньої пригоди:

ТравелБанк

Це інструмент для розрахунку та контролю витрат на відрядження, рейси та ціни на їжу з низькими, середніми, високими або дуже високими рейтингами.

Дозволяє створювати звіти про витрати на відрядження на основі платежів.

Серед його послуг є можливість знайти рейси, а також наявність цілодобового консьєржа гіда. Ви можете контролювати пробіг і управляти виручкою за допомогою миттєвого сканування, щоб відправити гроші компанії.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

PlanChat

Це програма для обміну повідомленнями «все в одному», якадозволяє користувачам досліджувати, планувати та координувати групові поїздки.

Користувачі можуть створити ідею поїздки, шукати готелі та рейси, відкривати запропоновані враження, документи та ціни, а потім запрошувати друзів та спілкуватися в групі.

Легко створити інтуїтивно зрозумілий маршрут через туристичну карту , де ви можете включити пам'ятки, ресторани, готелі і навіть бізнес-плани, а потім створити опитування серед усіх членів і, нарешті, розділити витрати.

PlanChat. (foto: MacSources)

ТріпІт

Це своєрідний порядок денний, який допомагає легко організувати та ділитися подорожами, включаючи автоматичну синхронізацію з календарями пристроїв ,якщо такі є, для автоматичного зміни будь-яких змін, що відбуваються.

Після бронювання рейсів, готелів, прокату автомобілів, трансферів, ресторанів інформація може бути збережена електронною поштою на «майстер-маршрут» , створеному спеціально для поїздки, тому пасажири завжди мають програму під рукою в будь-який час під час своєї пригоди.

Крім того, планами можна ділитися з іншими. Вінтакож дозволяє створювати резервні копії та зберігати важливі документи через профіль мандрівника, доступ до якого можна отримати за допомогою пароля.

TripIt. (foto: App Store)

ПоїздкаРеспубліка

Ця програма дозволяє порівнювати ціни, щоб отримати найкращі пропозиції, а також бронювати та купувати без будь-яких додаткових витрат пізніше.

Коли профіль створюється, служба слідкує за рухами користувача, щоб налаштувати майбутні дослідження відповідно до їх уподобань, які надають персоналізовані пропозиції.

Інший варіант полягає в тому, що, як і попередні програми, він дозволяє співпрацювати з колегами, ділитися ідеями, записувати нотатки, надсилати посилання, навіть плани їжі.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

TripCase

Ця програма встановлює маршрут з такими даними, як рейси, бронювання готелів, оренда автомобілів, інструкції та контроль витрат.

Через email маршрут буде оновлюватися автоматично і за допомогою простого аспекту «Хронологія» ви можете зробити профіль поїздки, запит на трансфер, перевірити прогноз погоди або шукати альтернативні рейси.

Найцікавіше, що він надсилає точну і своєчасну інформацію про термінали і посадочні ворота, а також повідомлення про будь-які зміни, внесені в рейси.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

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