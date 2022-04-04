Етел Посо посилається на транспортний страйк: «Ми бачимо один з найгірших моментів в історії нашої країни»

Етел Посо висловила своє обурення в Америці сьогодні при зростанні цін, саме тому сотні сільських жителів вийшли на вулиці, щоб почути свій голос протесту. Господар описав цей момент як один з найгірших в історії Перу.

Слід зазначити, що цього 4 квітня простір надав спеціальне видання, де він зробив живі посилання, щоб показати, якою є ситуація в нашій країні. «Ми бачимо один з найгірших моментів в історії нашої країни, не просто бензин, а й їжу, так як ми можемо з цим впоратися», - почала телеведуча.

Він також посилався на заходи, які вони вжили в програмі, оскільки вони розуміють, що мати не в змозі придбати курку або м'ясо, щоб підготувати рецепт, який вони навчають у своїй послідовності приготування.

«Нам, у програмі, яка готує кожен день, довелося змінити наше меню, тому що я не можу представити вам рецепт курки, тому що хто може купити курку? Я не можу, немислимо, м'ясо? Хто його купить?» ,сказав ведучий досить обурено, а потім оголошують, що стравою цього видання стануть горохові крокети з тушкованими жирками, «економним і поживним» рецептом.

Телеведуча висловила солідарність з сільськими жителями та зазначила, що «народ хоче фактів». «Більше не можливо продовжувати зростання всіх продуктів у базовому кошику. Сьогодні (4 квітня) у нас було заплановано меню, але це було спеціальне видання, тому що коли нам доводиться сміятися, ми сміємося, але коли є такі новини, ми не можемо бути незнайомими людьми», - сказав він.

Етел Посо обурений зростанням цін. (Відео: Америка сьогодні)

GISELAVALCARCEL СТОЇТЬ НА СОЛІДАРНОСТІ З ЖИТЕЛЯМИ

Ще однією людиною, яка також висловила солідарність з цією ситуацією, була Гізела Валькарчель. Через свій акаунт у Twitter телеведуча вказала, що люди завжди мають рацію.

«Стоппаги, невдоволення і обурення, саме так починається тиждень в Перу. Що може зробити все гірше, це побачити, як Мартін Віскарра продовжує обманювати, а Франциско Сагасті каже, що зараз можна зробити. Досить людей вийшло, і все, безумовно, зміниться, люди завжди праві», - написала Гізела Валькарчел у Twitter.

Як ви пам'ятаєте, це не перший раз, коли він висловився проти матчу Педро Кастільо. З попереднього приводу блонда вболівальник говорив, що президент тільки намагається роз'єднати країну.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

JANETBARBOZA MORTIFIED З ЗУПИНКОЮ НОСІЇВ

4 квітня Джанет Барбоза виступила в програмі América Hoy про транспортний страйк. Телеведуча охарактеризувала ситуацію в країні як «страшну».

«Ми спостерігаємо справді жахливі події, що сталися годину тому, ми бачимо людей поранених, сварки з поліцією, конфронтація, справді терор, Перу сумує, тому що нічого не знаходиться в межах досяжності», - сказав Барбоза, який не вагаючись просив репортера бути обережним.

«Osvaldo, будь ласка, попросіть вас бути дуже обережними, ми хочемо отримати інформацію, але захищаючи вашу безпеку. У мене складається враження, що протестантів більше», - сказав він.

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