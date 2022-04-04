Вічна любов: неймовірна данина Coldplay Хуану Габріеля у Форо Соль

Мексика стала одним з улюблених напрямків Coldplay, оскільки група мала вражаючі тури в кілька національних міст за останні роки, причому їх останній тур був одним з найбільш приємних для данини своїм колегам мексиканським музикантам.

Наприклад, британський гурт просунув те, що було б одним із їхніх найбільших данин мексиканської музики під час майбутніх концертів на Foro Sol в Мехіко.

У кількох інтерв'ю вони попередили, що будуть співати пісню Хуана Габріеля, ймовірно, навіть іспанською мовою, найбільшого з співаків-піснярів балад, ранчер, сонів та болеро останніх часів.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

І те, що обіцяють - це борг. «Якщо можливо, ми збираємось надіслати любов з Мехіко, кожній людині у світі, яка поділяє цю неймовірну атмосферу», - сказав Кріс Мартін перед своїм важливим оголошенням.

Потім якийсь феєрверк лопнув, і в супроводі акустичної гітари він зробив деякі арпеджіо, а потім поступився місцем акордам, мелодії та іспанській ліриці зі свого кулака:

«У світі ми насолоджуємося прекрасними місцями, нам пощастило менше, але перебування на цій сцені - це дар від Бога. Його маріахіс, його музика (...) будинок Фріди Кало, співачки завжди можуть бути щасливими, в Мехіко. CDMX для вас, я відчуваю, CDMX для вас, я відчуваю»

І ось настав піднесений момент: «La ra la lara la la ra», він співав в ритмі «Амор Етерно», і закінчив свою пісню «Я хочу завжди грати в Мехіко, будь ласка».

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza | Fernando Carranza

Це не перший раз, коли вони бачили такий зоряний момент. Насправді під час свого першого концерту в місті Монтеррей Нуево-Леон, один з найважливіших акторів музики на національному рівні, Фхер, вокаліст, вийшов на сцену багатонагородами та відомої групи Maná.

Окрім супроводу їх на пісню, він виступав гітару в руці, свій хіт Rayando el solу супроводі всіх шанувальників, які зібралися у знаменитому будинку Священного Стада.

І як би не вистачило пісні з хором тисяч людей, Кріс Мартін попросив, щоб всі вони разом співали на радість мексиканцям, а зі складним іспанцем він зміг заспівати знаменитий рефрень, на крики і оплески народу Халіско. «Давайте вам заспівати», - сказала англійська співачка.

«Хай живе Мексика, ти сволота», - кричав Фер з одниною емоцією, і величезною посмішкою на обличчі.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Виступи World Tour Music Of The Spheres в Мексиці розпочалися 25 та 26 березня на стадіоні BBVA в Монтерреї, в Нуево-Леоні, а потім на стадіоні Акрон в Гвадалахарі через кілька днів.

Однак найнеймовірнішою частиною став його приїзд на Sol Forum в Мехіко. Перше місце відкрило дату, і у відповідь на попит на квитки завершився відкриттям 3-денний тур по столиці. Кожне місто розпродано. Неймовірний рекорд.

Але на цьому тур не закінчується Центральна і Південна Америка. Тепер вони поїдуть в США, потім в Європу, а потім знову ступить на наш континент. Спочатку в Бразилії для фестивалю Rok In Rio , потім у Боготі, Лімі, Перу та Сантьяго-де-Чилі. Нарешті, вони будуть в Аргентині.

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