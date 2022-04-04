«Доктор Стрендж у мультиверсі божевілля»: матиме особливу функцію в Мексиці

Трохи менше ніж через місяць після виходу Доктора Стренджа в Multiverse of Madness , Marvel Studios оголосила, що у всьому світі, включаючи Мексику, буде спеціальна дата, щоб побачити фільм у головній роліБенедикта Камбербетча до його виходу 6 травня.

Саме через свої соціальні мережі Marvel Studios оголосила про попередній продаж на спеціальну дату, яка відбудеться 4 травня, за два дні до його театрального виходу. Через кілька хвилин Cinepolis, одна з найбільш визнаних розважальних франшиз у Мексиці, відновила те, що опублікував Marvel.

«Ми відкрили ексклюзивний портал для супер шанувальників #DrStrange. Жити#ElMultiversoDeLaLocura раніше хто-небудь ще в його попередньому перегляді 4 травня! Пам'ятайте, що з 6 квітня ви зможете придбати свої квитки», - поділився мережа кінотеатрів у своєму акаунті у Facebook.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

Деякі користувачі у полі коментарів публікації згадували божевілля, яке було породжене при попередньому продажі квитків на Людина-павук: No Way Home (2021) або Avengers: End Game (2019), де в основному онлайн-сторінки впали після попиту.

Так само інші шанувальники Marvel пояснили, якою є динаміка в попередніх функціях, оголошених Marvel Studios. Однак поки що жодна з мереж кінотеатрів Мексики не встановила графіки цієї дати випуску на своїх веб-сайтах.

«Пам'ятайте, що попередній випуск буде схожим на інші шоу, які є напередодні, але в звичайні години це не буде о 00:00 на 4-му, це, ймовірно, буде пара шоу на 4-му між 7:00 вечора та 10:30 ″. «прем'єра відбудеться 19:00 в Мексиці!! Графік такий, тому що в Людина-павук він все ще сказав 11 ранку, а о 11 ранку це було! !» , деякі відновлені коментарі.

(Marvel Studios) Courtesy of Marvel Studios | Courtesy of Marvel Studios

Саме протягом першого тижня квітня Marvel оголосила через свої офіційні рахунки офіційний попередній продаж квитків «Доктор Стрендж» у Multiverse of Madness, і з 6 квітня шанувальники коміксів зможуть придбати свої квитки в касі та через кінотеатр сайти на свій вибір.

Саме наприкінці березня Marvel запустила своє нове покоління героїв та антигероїв разом з Місячним лицарем, в якому знявсяОскар Айсакк , та проектом, де вони співпрацюють з Sony , Морбіус , очолюванийДжаредом Лето. Однак шанувальники коміксів, створених Стівом Дітко та Стенлі , вже з нетерпінням чекають приходу фільму, який також зіграє Елізабет Олсен , Ванда Максимофф.

І це те, що з приходом Marvel Multiverse на великий екран після подій Людини-павука: Немає шляху додому (Павук - Людина : Немає шляху додому), де зібрали три покоління павукоподібних героїв, Тома Холланд, Тобі Магуайр та Ендрю Гарфілда; наступний Амбітний фільм кіногіганта - це, без сумніву, Доктор Стрендж у «Мультиверсе божевілля», який вийде з рук відомого режисера Сема Реймі.

(Marvel Studios) Photo courtesy of Marvel Studios. | Photo courtesy of Marvel Studios

Фільм режисера людини, яка народила сагу Людина-павук Тобі Магуайра, об'єднає чудовий акторський склад, такий як Чіветель Еджіофор ( Мордо ), Бенедикт Вонг ( Вонг ), Ксочітль Гомес ( Америка Чавес ), Майкл Штюльбарг ( Доктор Вест) і Рейчел МакАдамс( Крістін Палмер ).

Так само художній фільм, який також очолював Кевін Фейдж, президентMarvel Studios, продовжує викликати велике очікування, оскільки досі невідомо, що до сюжету додалися інші імена, варто пам'ятати, що нещодавно шанувальники Marvel не приховували свого хвилювання, коли ПатрікСтюарт, який дав життя Чарльзу Ксав'єру в першому фільмі « Люди Ікс » сага підтвердила його участь у фільмі MCU .

Фільм, який дасть спадкоємність тому, що сталося в Людині-павуку: Немає дороги додому і де він також може посилатися на те, що було представлено серією Disney Plus, Локі, швидше за все, додає до Multiverse of Marvel до Ілюмінатів та деяких інших варіантів, таких як Містер Фантастика, Магнето, Дедпул, Чорний болт, серед інших.

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