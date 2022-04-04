Пустелі «живуть» і «дихають» водяною парою, говорить дослідження

Хочавважалося, що в пустелях жили всього кілька тварин, науці вдалося визначити, що ця місцевість «жива» і навіть дихає паром. Цідані були опубліковані в Журналі геофізичних досліджень: Поверхня Землі, завдяки застосуванню нової технології. Цяінформація є результатом більш ніж 40-річних досліджень в негостинних районах і збору в «міліметровому масштабі» точної кількості вологи і щільності піску в цих просторах.

На чолі з Мішелем Луж, професором механічної та аерокосмічної інженерії на інженерному факультеті, цей десятирічний проект, спрямований на аналіз рідин, газів та твердих частинок, які присутні в найрізноманітніших місцевостей. У цьому сенсі вчені виявили, що піщані дюни ростуть, рухаються і навіть дихають вологим повітрям, оскільки водяна пара проникає в пил і надзвичайно пористі зерна, що складають цей ландшафт.

Названий як: «Транспортування водяної пари через посушливу поверхню піску: нелінійна теплова муфта, вітрові пори адвокція, поверхневі хвилі та обмін з атмосферним граничним шаром», цей аналіз, який був опублікований 21 березня, прагнув оцінити питання з більшою чутливістю, для чого разом разом зі своїми учнями Луж розробив новий інструмент, схожий на зонд.

En 2000, el científico de la Escuela Sibley de Ingeniería Mecánica y Aeroespacia (Estados Unidos) inició una colaboración con Ahmed Ould el-Moctar (Francia), para comprender cuál es el proceso mediante el cual las tierras agrícolas se convierten en desierto (Ceri Shipton/Palaeodeserts Project via AP) Ceri Shipton | AP

У 2000 році вчений зі школи механічної та аерокосмічної інженерії Сіблі, Корнельського університету, Ітака, США, розпочав співпрацю з Ахмедом Ульдом ель-Моктаром з Нантського університету, Франція, з яким він використовував ці інструменти для аналізу вологи в піщаних дюн та розуміння процесу, за допомогою якого сільськогосподарські землі стають пустельними. Ситуація, яка в розпал зміни клімату позиціонує себе як один з найважливіших сумнівів у світі. «Майбутнє Землі, якщо ми продовжимо так, - це пустеля», - сказав Луж.

Завдяки цим зондам, що дозволяють проводити глибокі і детальні вимірювання, вчені змогли оцінити за міліметровою шкалою точну кількість вологи і щільність піску. Результат був дивним. Пісок в цих районах дуже пористий, тому через ці простори просочується дуже невелика кількість повітря. «Вітер тече над дюною і, як наслідок, створює дисбаланси місцевого тиску, що буквально змушує повітря в пісок і з нього. Так, пісок дихає, як організм дихає», - пояснив Луж. Це передбачуване дихання дозволяє мікробам зберігатися глибоко в пустелях, незалежно від температури, при якій знаходяться дюни.

Крім того, вченим вдалося визначити, що пустельні поверхні обмінюють з атмосферою менше вологи, ніж оцінювали раніше, так як випаровування води з піщинки складається з повільної хімічної реакції. « Ми могли б опублікувати дані 10 років тому, щоб повідомити про точність нашого підходу, але це було не задовільно, поки ми не зрозуміли, що відбувається. Насправді, ніхто ніколи не робив нічого подібного раніше. Це перший раз, коли можна виміряти такий низький рівень вологості», - сказав Луж.

Окрім цього прогресу в поведінці пустель, вчені вказали, що, крім того, цей зонд може бути застосований для інших просторів чи досліджень, таких як дослідження в космосі, забруднення та навіть вплив деяких хімічних речовин на землю. « Якщо ви хочете робити безперервне виробництво, у вас повинні бути зонди, які дозволяють вам, залежно від часу і всюди, що важливо, перевірити, чи правильно ви поводитеся з вашим процесом», - сказав Луж.

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