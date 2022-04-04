Довіра споживачів зросла на 0,4 пункту за березень: Інегі

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

Мексиканськаспоживча довіра дещо зросла в березні на 0,4 пункту порівняно з попереднім місяцем, згідно з показником споживчих настроїв (ICC), підготовленим Національним інститутом статистики та географії (Інегі) спільно з Банком Мексики.

Індексу третьому місяці 2022 року становив 43,9 пункту, тоді як у лютому - 43,5, а в січні - 43,4, що становить збільшення протягом двох місяців поспіль, оскільки в січні відбулося щомісячне скорочення на 0,9 пункту. Крім того, цей індекс повідомив про зростання на 3 пункти порівняно з березнем 2021 року.

ICCдозволяє нам знати оптимізм щодо мексиканської економіки протягом наступних 12 місяців та можливість населення придбати деякі матеріальні блага, такі як автомобілі, будинки чи побутова техніка, а також планування виходу у відпустку та можливість заощадити. Враховується також сприйняття мексиканців щодо економіки попереднього року.

Цейпоказник виходить із середнього п'яти часткових показників , які збирають сприйняття економічної ситуації на національному рівні. Національне опитування з питань довіри споживачів (ENCO) проводиться протягом перших 20 днів кожного місяця, в якому опитуються люди старше 18 років на основі вибірки 2336 міських будинків.

Осі, які слід враховувати, це:

-Економічнестановище членів сім'ї порівняно з попереднім роком. Уцій категорії спостерігалося збільшення на один бал порівняно з попереднім місяцем, що призвело до 49,0 балів.

-Економічнаситуація, передбачена для домочадців протягом 12 місяців від поточного. Прицьому показнику було отримано збільшення на 0,7 пункту, в результаті чого в цілому склало 57,3 пункту.

-Вигналаекономічна ситуація для країни через рік. Цебув показник, який зафіксував майже не суттєвих змін, оскільки він виріс лише на 0,1 пункту, так що в березні він досяг 39,1 бала.

-Можливостіпридбати довговічні вироби, такі як пральна машина, телевізор та інші побутові прилади. Цявісь була тією, яка отримала найбільше збільшення, оскільки вона пішла від 25 до 26,4 балів.

За даними організації Мексика, як ми робимо? зашестирічний термін Енріке Пенья Ньєто ICC закрився на 41,6 бала, тобто на 1,7 пункту більше, ніж в адміністрації Феліпе Кальдерона, в якій довіра споживачів становила 41,6. Тим часом уряд Вісенте Фокс отримав найвищий індекс довіри, оскільки наприкінці свого шестирічного терміну ICC становив 44,3.

Однак у нинішній економічній ситуації порівняно з показником 12 місяців тому індекс в уряді Енріке Пенья Ньєто повідомив про найнижчу цифру, з 33,2 бала, тоді як для Кальдерона - 36,9, а для Фокс - 40,6.

В опитуванні також враховуються деякі додаткові показники, такі як можливість економії з отриманим поточним доходом; можливість виїзду у відпустку протягом наступних 12 місяців; порівняння цін по відношенню до попереднього року; планування покупки автомобіля та можливість покупки житла або реконструювати його протягом наступних двох років.

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