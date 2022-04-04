Конституційний суд розпорядився адаптацію світлофорів в Ібаге, щоб гарантувати мобільність незрячих людей

До кінця липня цього року в Ібаге, столиці Толіми, вся світлофорна мережа повинна мати аудіосистеми, активні, щоб гарантувати права людей з порушеннями зору. Наказ був виданий Конституційним Судом, який проаналізував опікунство, яке вимагало захисту прав цього населення, і визначив, що протягом менш ніж чотирьох місяців мережа повинна бути адаптована.

Піклування, на яке відповідав Конституційний суд, подали чотири особи, двоє з них сліпі, і це засуджує, що Секретаріат транзиту Ібаге не виконав встановлення та експлуатацію звукових вогнів, які полегшують мобільність сліпих людей.

Суддя Крістіна Пардо з Сьомої палати з огляду опіки відповідала за аналіз та подання теми, яка пояснила, що люди з вадами зору підлягають особливому конституційному захисту через стан вразливості. Він зазначив, що в цьому випадку ситуація є більш критичною, оскільки, не гарантуючи аудіосистему в мережі світлофора, право постраждалого населення ефективно мобілізувати обмежена.

У відповідь на заяву місцева влада запевнила, що вжили необхідних заходів для гарантування прав цього населення. Секретаріат транзиту Ібаге сказав Суду, що він зробив необхідні інвестиції, але суд виявив, що у нього немає доказів цього. Вони вказують на те, що існує запис прогресу, але що їх недостатньо і не відповідають основним потребам людей з порушеннями зору.

Варто зазначити, що Суд зазначив, що місцева влада має бюджет на втручання в світлофорну мережу, але ці гроші не були виконані.

Таким чином, Вищий суд звернувся до Секретаріату транзиту Ібаге з проханням не продовжувати затягувати процес ремонту та встановлення звукових вогнів у стратегічних пунктах міста. Постанова дозволила вчасно представити перед суддею графік, який викладає дії з впровадження нових слухових апаратів у найвищих пунктах руху міста.

Було зазначено, що система, крім вказівки пішохідного переходу, повинна попереджати про близькість важливих центрів торгівлі, відпочинку, освіти та здоров'я, які можуть зацікавити незрячих людей і таким чином отримати доступ до таких товарів і послуг.

Нарешті, мерію Ібаге закликали переглянути та посилити свою державну політику щодо доступності публічних просторів для людей з вадами зору. Суд зазначив, що в цьому процесі основи або організації, що групують це населення, повинні бути пов'язані, щоб визначити можливі зміни, які слід внести в громадські середовища міста.

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