Колумбія реєструє 307 нових інфекцій covid-19 цього квітня

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Міністерство охорони здоров'я 4 квітня 2022 року повідомило, що в Колумбії є 308 нових випадків covid-19 . За останні 24 години було оброблено 20 591 тест , з яких 8 827 - ПЛР і 11 764 - антигени .

У звіті також зазначалося, що 10 колумбійців померли від хвороби в останню добу. Таким чином країна досягає загалом 139 670 смертей через вірус з початку пандемії.

Агрегувавши всі цифри, Колумбія досягла загальної кількості 6 086 233 інфекції, з яких 3 868 є активними випадками, а 5 919 385 відповідають позитивним випадкам, які вже встигли подолати хворобу.

Україні 172 конгломерати. Територіямиє: Амазонка, Антіокія, Араука, Атлантика, Барранкілья, Богота, Болівар, Бояка, Буенавентура, Кальдас, Какета, Картахена, Казанаре, Каука, Сезар, Чоко, Кордова, Кундінамарка, Гуаїра, Гуавьяре, Уїла, Ла Гуахіра, Магдалена, Мета, Наріньо, Норте-де-Сантандер, Путумайо, Кіндіо, Рісаральда, Сан Андрес, Санта-Марта, Сантандер, Сукре, Толіма, Вальє-дель-Каука, Ваупес, Вічада.

Таквідбувається вакцинація в країні

Останній звіт Міністерства охорони здоров'я також вказує на те, що станом на 11:59 у суботу, 2 квітня 2022 року, в Колумбії вже застосовано 81 1228 454 дози вакцини проти covid-19 .

Згідно з тим самим звітом, кількість колумбійців із повним графіком вакцинації, тобто тих, хто вже отримав дві дози біологічної, наразі становить 28 563 246 людей, тоді як 6 354 370 людей імунізовано одноразовими дозами. Крім того, було застосовано 10 537990 бустерних доз .

Так само протягом останньої доби було застосовано 76 147 вакцин, з яких 20 267 були для другої ін'єкції, тоді як ще 3 288 - одноразова.

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