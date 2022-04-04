Carrier Strike: Деактивація АТО, формалізація груп та інші запити до Уряду

Цьогопонеділка транспортний страйк , який був частково виконаний в кілька частин Lima Metropolitana, особливо на Центральному шосе і Ventanilla, викликали інші вимоги, які виходять за рамки попиту на підвищення палива або ціни на платні.

Водії, які брали участь у страйку і намагалися заблокувати Центральне шосе, тепер просять президента Педро Кастільо виконати свої передвиборні обіцянки та ліквідувати Управління міського транспорту для Ліми та Кальяо - ATU, Наглядовістьназемного транспорту людей, вантажів і товарів (Сутран) і що колективні таксі будуть оформлені.

ЗАМОВЛЕННЯПЕРЕВІЗНИКА

Перевізники з п'яти груп, які здійснюють службу від Канта Кальяо до Гамарри, їздили до Міністерства транспорту та зв'язку, щоб просити ліквідувати АТО та Сутран та оформити колективи.

«(Протест - це) зловживання АТО, зловживання Сутраном і збільшення палива. (...) Нехай президент усуне їх, як він обіцяв», - сказав він Амеріці Нотічіас. Розумний Бенджамін Монтес, один з протестувальників.

«Ми також вимагаємо, щоб колектив таксі був регламентований», - додав він.

У тому ж ключі висловлювалися інші перевізники та їхні родичі, які не соромилися відзначити, що вони неформальні перевізники, але які шукали формалізації і готові платити податки.

Таким чином, замовлення перевізників такі

- Ліквідація або реструктуризація ATU, спеціалізованого технічного агентства Міністерства транспорту та зв'язку, яке має на меті організувати, впровадити та керувати інтегрованою транспортною системою Ліма та Кальяо.

- Ліквідація або реструктуризація Сутрана , яка відповідає за сприяння дотриманню норм шляхом контролю та нагляду агентів, що беруть участь у наземному транспорті та транзиті.

- Регулювання роботи колективної служби таксі , яка вже реалізована в деяких районах країни.

Зупинка перевізників: деактивація АТО, формалізація колективів та інші запити до уряду

ОБІЦЯНКИКАМПАНІЇ

Слід зазначити, що під час своєї президентської кампанії тодішній кандидат Педро Кастільо пообіцяв у квітні 2021 року дезактивацію АТО і Сутрана і заявили, що викличе транспортні союзи країни, щоб зробити «реальну транспортну реформу».

«АТО і Сутран доводиться деактивувати на місці, викликати перевізників і провести з ними реальну реформу або реінжиніринг транспорту», - сказав він.

Крім того, Кастільо назвав Міністерство транспорту та зв'язку (MTC) «фанточе», оскільки, за його словами, цей міністерський портфель не вирішив реальних проблем транспорту по всій країні.

«MTC є маріонеткою,оскільки він не кидає виклик великим проблемам транспорту і створив інші паралельні органи, щоб вони взяли на себе відповідальність (...) Вони роблять те, що хочуть», - підкреслив він у той час.

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