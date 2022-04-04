Біллі Ейліш віддала данину барабанщику Тейлор Хокінс з Foo Foo Fhighters, співаючи «Щасливіше, ніж будь-коли» на Греммі 2022 року

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Американська співачка Біллі Ейліш відвідала гала-гала-Grammys 2022 року , в якій вона могла записати своє ім'я на золотому мегафоні, оскільки вона номінована в 5 категоріях на нагородах Національної академії звукозапису мистецтв і наук , тому вона відвідувала перед церемонією з абсолютно чорним кольором, яка виділила похмуру частину співачки в поєднанні зі зібраною зачіскою та чубчиком, яка закривала частину її чола. Крім того, вона носила окуляри, які ледве демонстрували очі художника.

Однак вже в кімнаті, де вручаються нагороди, співачка вийшла на сцену, щоб виконати пісню, за яку її можна нагородити сьогодні ввечері, тобто: Щасливіше, ніж коли-небудь (щасливіше, ніж будь-коли). Тож Біллі зробила це емоційним моментом, оскільки вона здивувала зовсім іншим виглядом з тим, з яким вона приїхала, коли вона носила футболку з обличчям покійного Тейлора Хокінса, барабанщика Фу Фахтерса.

До чого Ейліш гордо підняв сорочку, яка супроводжувала її в її презентації, що вважалося сентиментальним актом з боку співачки, оскільки відомо, що вищезгадана група також номінована в різних категоріях гала.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

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