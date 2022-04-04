Біллі Ейліш віддала данину барабанщику Тейлор Хокінс з Foo Foo Fhighters, співаючи «Щасливіше, ніж будь-коли» на Греммі 2022 року

Американська співачка Біллі Ейліш відвідала гала-гала-Grammys 2022 року , в якій вона могла записати своє ім'я на золотому мегафоні, оскільки вона номінована в 5 категоріях на нагородах Національної академії звукозапису мистецтв і наук , тому вона відвідувала перед церемонією з абсолютно чорним кольором, яка виділила похмуру частину співачки в поєднанні зі зібраною зачіскою та чубчиком, яка закривала частину її чола. Крім того, вона носила окуляри, які ледве демонстрували очі художника.
Однак вже в кімнаті, де вручаються нагороди, співачка вийшла на сцену, щоб виконати пісню, за яку її можна нагородити сьогодні ввечері, тобто: Щасливіше, ніж коли-небудь (щасливіше, ніж будь-коли). Тож Біллі зробила це емоційним моментом, оскільки вона здивувала зовсім іншим виглядом з тим, з яким вона приїхала, коли вона носила футболку з обличчям покійного Тейлора Хокінса, барабанщика Фу Фахтерса.
До чого Ейліш гордо підняв сорочку, яка супроводжувала її в її презентації, що вважалося сентиментальним актом з боку співачки, оскільки відомо, що вищезгадана група також номінована в різних категоріях гала.
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