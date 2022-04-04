Алехандра Аскарат та її чоловік Мігель Джарамілло вперше говорять про справу наркоплана

Комік Алехандра Аскарат та її чоловік Мігель Джарамілло були в інтерв'ю на RCN News вперше розмовляли про випадок літака, завантаженого кокаїном, який минулого року перетворив пару на центр ЗМІ.

Важливо пам'ятати, що суперечки почалися після того, як влада виявила в літаку майже 500 кілограмів кокаїну і з більш ніж 100 мільйонами песо готівкою після того, як він приземлився на острові Провіденсія. У той час кілька ЗМІ вказали, що засоби повітряного транспорту входили до складу компанії Interandes Helicopteros S.A.S., партнером якої був Джарамілло.

Хоча Аскарат посилався на це питання у своїх соціальних мережах, але не глибоко, її чоловік не дав пояснення громадській думці до сьогоднішнього дня. Джарамілло вперше пояснив, що ніколи не володів літаком.

«Справжнім власником є пан Фернандо Ескобар, який на той час був моїм партнером в компанії Interandes», - сказав бізнесмен. На жаль, вправи ЗМІ безвідповідальноназвали цей літак «нарко-площиною чоловіка Аскарата», і саме так він залишився».

Директор RCN NewsХосе Мануель Асеведо зазначив, що, хоча це правда, були деякі документи, які довели, що Джарамілло був партнером компанії, яка володіє літаком. «У той час я був акціонером цієї компанії», - сказав чоловік Аскарата; однак він уточнив, що подав документи Генеральній прокуратурі, що засвідчує, що за п'ять місяців до суперечки він перестав бути законним представником та акціонером компанії. «Моя єдина помилка полягала в тому, щоб переконатися, що мій обліковий запис записував ці хвилини», - додав він.

ВірусністьАлехандри Аскарату в соціальних мережах

«Ми лягли спати однієї неділі як публіцист і художник, і ми прокинулися в понеділок в категорії гангстерів», - розповіла актриса також в ЗМІ. Аскарат згадав, що відчував «багато гніву та обурення тим, що ці люди зробили з нами», і запевнив , що Фернандо Ескобар, який буде справжнім власником літака, «не взяв на себе відповідальності ні публічно, ні приватно».

Важливо зазначити, що Алехандра Аскарат приділяла особливу увагу в травні 2021 року ситуації і навіть згадала, що через саркастичний тон, який він зазвичай обробляє на своєму робочому місці, «було таке відчуття карми» перед ситуацією; «але я ніколи не використовував свій сарказм чи свою роботу для зйомки хтось в особистій якості», - сказала вона.

Насправді її чоловік вказав в інтерв'ю, що 87% атак, які отримала актриса, були від чоловіків - статистика, яку пара отримала після аналізу своїх мереж. «Ми країна сексистів, і ми не можемо витримати цього, коли жінка зі ставленням і сміливістю дійсно говорить речі такими, якими вони є», - сказав Джарамілло.

В інтерв'ю також говорилося про вірусну фразу, яку ведуча сказала в одному зі своїх відео: «Я прийшов із спроби підвалів пекла», і вона сказала, що не шкодує, сказавши це: «Я люблю свою фразу, це мене зачаровує. Тобто він настільки потужний, що став популярним виразом, і мені подобалося знущатися, тому що саме для цього нещастя, для одного, щоб спробувати дістати з нього наконечник, якщо не те, як ви виживаєте».

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