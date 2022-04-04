Молода жінка викинулася у вікно своєї квартири після того, як її колишній хлопець відправив інтимне відео своїм друзям

Студентка кинулася з вікна своєї квартири на висоті 24 метри і померла, через те, що було розслідувано владою, і це нібито було б пов'язано з відправкою «порнографії помсти», яку зробив її колишній хлопець після того, як вони закінчили їхні стосунки.
24роки Даміля Юсіпал'єва померла 3 червня 2017 року,через тиждень після того, як Алессіо Біанкі погрожував показати своїй родині образи та відео її прийняття кокаїну.
У квітні 2018 року Бьянкі був врятований від в'язниці після визнання розкриття приватних сексуальних зображень та відео, призначених для того, щоб викликати лиха, і один підрахунок нападу з побоями.
Біанкі, якому зараз 30 років, отримав 12-тижневий умовний термін, наказав здійснити вимогу щодо реабілітаційної діяльності, і був змушений заплатити витрати, еквівалентні 320 доларів.
Як показали британські ЗМІ, Дамілія та Алессіо Біанкі мали переривчасті стосунки майже за три роки до смерті молодої жінки, в яких бої та напади неодноразово вимагали втручання поліції.
У ніч своєї смерті сам Біанкі зателефонував до екстреної лінії Великобританії, 999, перед 1 ранку, щоб повідомити, що його дівчина пережила лихо, отримавши від неї кілька тривожних повідомлень.
Офіцери, що реагують, провели близько 40 хвилин, розмовляючи з Біанкі, перш ніж переїхати з ним до будинку Дамілії, лише щоб виявити, що молода жінка запустила приблизно за 10 хвилин до її прибуття.
У попередній відповіді поліції, спричиненій бійкою у своїй квартирі 12 травня, молода жінка сказала офіцерам, що її хлопець «схопив її за шию, чотири-п'ять разів вдарив її і плюнув в обличчя», змусивши її втратити свідомість протягом декількох секунд.
В інших випадках саме Бянькі повідомляв поліції, що її партнер напав, подряпав і погрожував покінчити життя самогубством.
За кілька днів до смерті Дамілі кілька друзів пари стверджували, що отримали на свої мобільні телефони серію відео, як її виконує оральний секс у телефонній будці на півночі Лондона, 25 травня 2017 року.
Прикріплене було повідомлення, яке говорило: «Я збираюся продовжувати знищувати вас».
Одна з її подруг отримала один і той же кліп з трьох різних чисел, один з яких містив загрозу: «Наступного разу я тебе вкручу, любов моя».
Коли поліція вилучила телефон Біанкі 1 червня, вони знайшли повідомлення WhatsApp з проханням його друга надіслати йому відео Дамілі.
Молода жінка повідомила про це надсилання «помсти порнографії» в поліцію, але продовжила відносини з Біанкі.
У той час Даміля сказала агентам, що не знала, що вона її записує, і що вона вважає дії свого партнера «справді принизливими та образливими».
«Я думаю, що він робить це з помсти через обговорення. Я все ще в шоці і відчуваю себе зламаним», - сказала молода жінка, за словами поліцейських, які відповіли на скаргу.
Даміля сказала, що «дуже психічно і фізично налякана», оскільки Б'янкі погрожував надіслати порнографію, а також зображення її прийняття кокаїну до своєї родини.
1 червня пара вийшла пити з друзями і повернулася в квартиру Біанкі близько 23:30.
Вони мали аргумент перед тим, як Бянькі штовхнув Дамілю в джерело води перед будівлею. Насильствоза межами будівлі тривало більше півгодини до того, як двірник викликав поліцію рано вранці 2 червня.
Біанкі, народився в Джидді, Саудівська Аравія, був заарештований і його телефон був захоплений.
Наступного дня він отримав проблемні текстові повідомлення від Дамілії, подібні до тих, які він сказав, що отримав у минулому.
Вона подзвонила в поліцію, а потім вони пішли в її квартиру на Саут-Уорф Роуд, Паддінгтон, але вони знайшли її мертвою на підлозі. Вінзалишив записку, яка сказала: «Алессіо, я люблю тебе, lo siento».
Розслідування триває, і розповіді були почуті від родичів Біанкі та молодої мертвої жінки, які з різних точок зору вказували, що Даміля страждала від туг та психічних проблем через свої токсичні стосунки зі своїм партнером.
Очікується, що Біанкі будуть свідчити на слуханнях цього тижня.
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