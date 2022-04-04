Молода жінка викинулася у вікно своєї квартири після того, як її колишній хлопець відправив інтимне відео своїм друзям

Студентка кинулася з вікна своєї квартири на висоті 24 метри і померла, через те, що було розслідувано владою, і це нібито було б пов'язано з відправкою «порнографії помсти», яку зробив її колишній хлопець після того, як вони закінчили їхні стосунки.

24роки Даміля Юсіпал'єва померла 3 червня 2017 року,через тиждень після того, як Алессіо Біанкі погрожував показати своїй родині образи та відео її прийняття кокаїну.

У квітні 2018 року Бьянкі був врятований від в'язниці після визнання розкриття приватних сексуальних зображень та відео, призначених для того, щоб викликати лиха, і один підрахунок нападу з побоями.

Біанкі, якому зараз 30 років, отримав 12-тижневий умовний термін, наказав здійснити вимогу щодо реабілітаційної діяльності, і був змушений заплатити витрати, еквівалентні 320 доларів.

Як показали британські ЗМІ, Дамілія та Алессіо Біанкі мали переривчасті стосунки майже за три роки до смерті молодої жінки, в яких бої та напади неодноразово вимагали втручання поліції.

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

У ніч своєї смерті сам Біанкі зателефонував до екстреної лінії Великобританії, 999, перед 1 ранку, щоб повідомити, що його дівчина пережила лихо, отримавши від неї кілька тривожних повідомлень.

Офіцери, що реагують, провели близько 40 хвилин, розмовляючи з Біанкі, перш ніж переїхати з ним до будинку Дамілії, лише щоб виявити, що молода жінка запустила приблизно за 10 хвилин до її прибуття.

У попередній відповіді поліції, спричиненій бійкою у своїй квартирі 12 травня, молода жінка сказала офіцерам, що її хлопець «схопив її за шию, чотири-п'ять разів вдарив її і плюнув в обличчя», змусивши її втратити свідомість протягом декількох секунд.

В інших випадках саме Бянькі повідомляв поліції, що її партнер напав, подряпав і погрожував покінчити життя самогубством.

За кілька днів до смерті Дамілі кілька друзів пари стверджували, що отримали на свої мобільні телефони серію відео, як її виконує оральний секс у телефонній будці на півночі Лондона, 25 травня 2017 року.

Прикріплене було повідомлення, яке говорило: «Я збираюся продовжувати знищувати вас».

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

Одна з її подруг отримала один і той же кліп з трьох різних чисел, один з яких містив загрозу: «Наступного разу я тебе вкручу, любов моя».

Коли поліція вилучила телефон Біанкі 1 червня, вони знайшли повідомлення WhatsApp з проханням його друга надіслати йому відео Дамілі.

Молода жінка повідомила про це надсилання «помсти порнографії» в поліцію, але продовжила відносини з Біанкі.

У той час Даміля сказала агентам, що не знала, що вона її записує, і що вона вважає дії свого партнера «справді принизливими та образливими».

«Я думаю, що він робить це з помсти через обговорення. Я все ще в шоці і відчуваю себе зламаним», - сказала молода жінка, за словами поліцейських, які відповіли на скаргу.

Даміля сказала, що «дуже психічно і фізично налякана», оскільки Б'янкі погрожував надіслати порнографію, а також зображення її прийняття кокаїну до своєї родини.

1 червня пара вийшла пити з друзями і повернулася в квартиру Біанкі близько 23:30.

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

Вони мали аргумент перед тим, як Бянькі штовхнув Дамілю в джерело води перед будівлею. Насильствоза межами будівлі тривало більше півгодини до того, як двірник викликав поліцію рано вранці 2 червня.

Біанкі, народився в Джидді, Саудівська Аравія, був заарештований і його телефон був захоплений.

Наступного дня він отримав проблемні текстові повідомлення від Дамілії, подібні до тих, які він сказав, що отримав у минулому.

Вона подзвонила в поліцію, а потім вони пішли в її квартиру на Саут-Уорф Роуд, Паддінгтон, але вони знайшли її мертвою на підлозі. Вінзалишив записку, яка сказала: «Алессіо, я люблю тебе, lo siento».

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja CENTRAL | CENTRAL NEWS

Розслідування триває, і розповіді були почуті від родичів Біанкі та молодої мертвої жінки, які з різних точок зору вказували, що Даміля страждала від туг та психічних проблем через свої токсичні стосунки зі своїм партнером.

Очікується, що Біанкі будуть свідчити на слуханнях цього тижня.

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