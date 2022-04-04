Юнак, який бере участь у боротьбі між фанатами Nacional, відправляють до в'язниці

3 квітня суддя з гарантійного контролю наклав превентивне забезпечення волі у в'язниці проти 21-річного Кевіна Еснайдера Кінтеро за те, що він нібито відповідальний за злочин спроби загострення вбивства.

За даними Генеральної прокуратури, ув'язнений їхав 2 січня на автобусі, який збирався до Тунджі (Boyacá), повному вболівальників Nacional, які, познайомившись з іншою групою вболівальників, розпочали розбиту битву, яка спричинила заворушення на дорогах загального користування та п'ятеро людей отримали поранення.

Кіносвідчення, свідчення та визнання потерпілої, яка отримала травму, свідчать про те, що підсудний, мабуть, був присутній і брав участь у боротьбі між уболівальниками тієї ж футбольної команди.

Виправдання сталися на заправці, розташованій в муніципалітеті Кота (Кундінамарка). Обвинувачений нібито брав участь у штурмі 20-річного хлопчика, який лежав на підлозі. Розслідування показує, що чоловік використав цеглу і великий кинджал і кілька разів вдарив жертву і завдав ножем серйозну рану живота.

Крім того, прокуратура змогла встановити, що інші люди, які брали участь у сутичці, також били потерпілого кулаками і ногами, яких доставили до лікарні в Чіа (Кундінамарка) двоє патрульних поліцейських Національної поліції.

Через відео, які поділилися в соціальних мережах, користувачі записували моменти сильного протистояння шанувальників Atlético Nacional. На зображеннях можна побачити, як люди нападають один на одного камінням, мачете і кулаками.

Бої між фанатами Atlético Nacional на дорозі Кота - Чіа

Події були б представлені у варіанті Cota-Chia, коли автобуси прихильників антиокійської команди опинилися на дорозі в місто Туня, щоб спостерігати за матчем своєї команди проти патріотів цієї суботи о 6 годині дня, на 14-ту дату Ліги Betplay.

Засловами Марка Кларо, бій відбувся через суперництво між членами бару Atlético Nacional brava «Лос Дель Сур», з «Нацією Вердолаги», дисидентської групою з головного бару, який виступає в Боготі.

СпортивніЗМІ кажуть, що «Нація Пурдолага» здійснила засідку на «Лос-дель-Сур», який подорожував з іншого міста до Тунджі.

Зіншого боку, Ель Коломбіано запевнив, що бари, які перевозили в 8 автобусах, перехопили б 15 транспортних засобів, які перевозили вболівальників з Медельїна до столиці Бояка , щоб розпочати розбиту битву. За підрахунками, до цієї сутички будуть залучені 450 людей.

ПоліціяТуньї оголосила про сильну операцію з безпеки для Патріотасу проти Національного, після того, що сталося на дорогах Кундінамарки.

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