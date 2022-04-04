Сільському дитячому садку в Мендоса вдалося підвищити рівень грамотності, який він мав до пандемії

Йозефіна Соса читає гасло у своєму блокноті. Йому шість років і навчається перший клас в сільській школі 1-140 Маестро Луїс Понсе, генерал Алвер, Мендоса. Як і майже всі діти в Аргентині, у 2020 році їх контакт з садом - щоб звільнити кімнату 4 - був віртуальним. Протягом першої половини 2021 року його група періодично відвідувала зал 5, розділений на бульбашки. Тільки в другому таймі присутність була повною.

Жозефіні було важко адаптуватися. «Вона не хотіла позбавлятися від мене, або залишатися в саду. Крім того, у неї був перитоніт, тому вона не відвідувала кілька днів, хоча була з вчителем лікарні», - каже Сільвана Суарес, її мати.

Незважаючи на всі ці невдачі, через місяць після початку першого класу вона може писати і читати відповідно до того, що очікується в її віці. Тобто вона вважає себе грамотною студенткою. І вона не єдина в цій ситуації.

З групи 21 хлопчиків та дівчаток - багато хто в ситуаціях вразливості - у кімнаті Йозефіни 5, вісім змогли читати та писати та мали гарне розуміння читання наприкінці початкового рівня. Інші, деякі тому, що вони були молодшими, хоча і не досягли такого рівня грамотності, виявилися дуже просунутими та з важливим розумінням читання. «До пандемії з групи з 20 років лише двоє студентів закінчили грамотні», - каже Маріела Віра, учитель садівника Йозефіни минулого року.

Як це було досягнуто? Все вказує на те, що різниця полягала в артикульованій роботі, виконаній минулого року Марієлою Вірою та Мерседесом Санчесом, вчителем першого класу початкової школи, яка працює в одній будівлі. І в прочитанні двох дитячих романів.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«У мене 20 років навчання, і минулий рік був найважчим роком мого життя», - каже Віра. Він пояснює: «Це були місяці постійної адаптації; ми почали з бульбашок, потім інфекції зросли, і багато сімей перестали надсилати своїх дітей, тому мені довелося розділити свій час з групою між віддаленою роботою, яку вимагали деякі, та віч-на-віч роботою».

Тільки в серпні заняття почалися з повного лицем до лиця. На той час деякі хлопці та дівчата ходили до школи лише 11 днів. «Звична неоднорідність поглиблювалася і рівень втоми від постійних зусиль адаптації було важко впоратися. Але те, що ми досягли, дало мені керівництво, що якість навчання безпосередньо не пов'язана з кількістю шкільних днів, а, в нашому випадку, працювати над грамотністю сформульовано з першим класом, зосереджуючись на читанні та письмі. Пробудження у дітей бажання читати», - каже педагог.

Більшість сімей учнів школи Маестро Луїса Понсе пов'язані з сільськогосподарською роботою в регіоні, яка є нестабільною та дуже неформальною. Саме тому вони живуть на чангасах вже багато місяців.

«З економічної точки зору, це сім'ї, які перебувають у ситуації вразливості. З точки зору навчання, батьки і матері мають максимум повну первинну. Але це сім'ї, які розглядають освіту як можливість еволюції та вдосконалення для своїх дітей. Це сім'ї, які поважають вчителя і школу, вони цінують наше слово», - каже Віра.

У більшості будинків немає книг, лише деякі журнали або брошури, які роздають церкви. «Хлопці не знали народних казок, таких як Червона Шапочка чи Кіт у чоботях. Ми бачимо, що звичка розповідати історії в сім'ях втрачена. Саме тому ми запропонували батькам розповісти своїм дітям, що вони робили протягом дня», - каже вчитель.

Читатиромани

Хоча група Жозефіни навчалася 4 кімнату протягом 2020 року дистанційно, з друкованими матеріалами, доставленими вчителем, і зв'язалася з нею WhatsApp, вона приїхала до кімнати 5 з деякими звичками, включеними сім'ями, що полегшило завдання в кімнаті.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

«Це були хлопчики, які слухали, поважали один одного, були висвячені. Ця основа дозволила мені швидко прогресувати у навчанні та подолати недоліки, які вони принесли: маленький словниковий запас (який не дозволяв їм висловити те, що їм потрібно або відбувалося з ними), труднощі у вимові деяких слів та організації речень, коли вони говорили», - каже Віра.

Учитель пояснює, що мета кімнати 5 - навчитися розрізняти різні фонеми (звук букв) у слові. Таким чином, як тільки хлопчикам і дівчаткам вдається співвідносити букви і їх звуки, вони можуть почати будувати слова, писати і читати. У нормі цей процес починає розвиватися в Початковому і встановлюється в першому класі.

Протягом першої частини минулого року група Віри читала оповідання. Але вже в серпні викладачі вирішили сформулювати свої роботи, зібрати своїх учнів 5-го і першокласного класу, а разом прочитати їм два романи. Перший: Пригоди Вусів, Безхвостий Кіт, Рут Кауфман. Після: Я хочу бути Пересом, Маргарита Майне.

«Це багато мотивувало дітей у саду та дозволило їм зустріти свого вчителя цього року. А першокласники, у яких не було 5 класів особисто, дозволили їм отримати момент насолоди, повернутися в сад і прочитати їх вчителя», - каже Віра.

Тим часом Санчес присвятив себе робити аудіовізуальні внески. Я шукав і проектував зображення, аудіо, відео, щоб згадати те, що було прочитано напередодні, і показати значення деяких слів. Наприклад, його учні досліджували, що таке музей (адже частина одного з романів відбувається там), різні типи музеїв, які існують і відвідували музей природознавства біля школи.

Вони також дізналися, що таке хор, Санчес показав їм відео, сформував хор зі своїм учителем музики і співав наприкінці року для своїх сімей (хто замість того, щоб кидати на них помідори, як це було в романі, кидали на них цукерки).

Навчітьсявчитися

По-перше, викладачі заохочували своїх учнів, розповідаючи їм, що вони читають романи, бо вони були більшими. Потім вони пояснили їм, що таке роман і як формується книга — обкладинка, задня обкладинка, назва, автор, глави тощо, і вони разом вирішили, що читатимуть одну главу на день.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«Найцікавіше читання романів полягає в тому, що воно розвиває багато розуміння читання у дітей. Тому що вони повинні стежити за ниткою історії, і для цього кожен день ми колективно рекапітулювали: хто був персонаж, що було з ним не так, де він жив. І ми намагалися передбачити, що може статися з назви глави. «Що, на вашу думку, станеться? ', було ініціюючим питанням», - уточнює Віра.

З іншим романом, Пересом, хлопці та дівчата працювали, що означає, що зуби випадають, писали листи до миші Переса і створили гру з гусака на цю тему, за допомогою якої вони могли здійснювати додавання та віднімання.

У кімнаті Йозефіни деякі сім'ї мали дуже погану грамотність. Віра врахувала цю рису, написавши гасла, щоб діти розвивалися в своїх будинках. Наприклад, «коли ми читаємо романи, якби мені довелося поділитися з ними главою, яку ми обговорювали в кімнаті, я надсилав би їх до них аудіо (прочитаний мною) та в тексті, щоб вони могли слухати та читати разом. І повні гасла, такі як: «Позначити слова, які я не знаю сенсу», - говорить він.

Спільна робота дозволила хлопчикам та дівчаткам «розвивати навички, а не навички», додає Санчес. І він показує: «Щоб дізнатися з помилки, що якщо мені погано, я прошу допомоги, вирішувати проблеми, навчитися вчитися, чому навчається не тільки в школі, але і в бібліотеці, на виході. Ідея полягає в тому, що стикаючись з проблемою, вони знають, де шукати і кого запитати».

Першокласники заглибилися в цифрову грамотність, редагуючи тексти в Word, новому словниковому запасі, який прийшов з романів і почали бачити можливості програмування власних відеоігор через Scratch.

«Діти також змогли робити типові садові заходи, які вони не змогли зробити через пандемію та відсутність відвідуваності, що перешкоджало процесу навчання. Наприклад, вирізання або робота з пластиліном», - каже перший учитель.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

Що стосується процесу грамотності тих, хто пройшов перший клас у 2021 році, Санчес додає: «там було 12 дітей, які відвідували найбільш регулярно, які закінчили повністю грамотними, досягли знань та навичок першого класу. Двоє не змогли стати грамотними, і три досягли 75% цілей, запропонованих для цього етапу».

Хоча в першому класі 2022 року вчитель каже: «вже не так багато труднощів, як минулого року, розвиток звичок, емоцій, робота з іншим дуже помітно». Крім того, «Маріела багато працювала з сім'ями за останній рік. Отже, сьогодні, якщо дитина не завершила діяльність, я надсилаю фотографію батькам і завершую його вдома. У 95% завдання, які я командую, виконуються знову».

Обидва вчителі кажуть, що минулого року вони наполегливо працювали над важливістю віч-на-віч, підкреслюючи, що певне навчання потребує інших часів, відмінних від телевізійних та відеоігор.

Під час читання одного з романів дітей на тиждень ізолювали заражені COVID-19: «Йозефіна з нетерпінням чекала главу, яку вона надіслала їм на WhatsApp, о 14 або 14.30 годині, яку вона грала», - згадує Сільвана.

Мати Йозефіни має двох старших дітей, у віці 16 і 12 років. «З досвіду, який я мав з іншими моїми дітьми, які робили весь сад особисто, чого досягла Йозефіна, не маючи класів віч-на-віч у кімнаті 4 і лише півроку безперервності віч-на-віч у кімнаті 5, це дивно».

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