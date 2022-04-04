4 людини заарештовані за крадіжку мобільних телефонів на фестивалі Pal'Norte 2022; 52 пристрої відновлено

Після святкування фестивалю Tecate Pal'Norte 2022 у Нуево-Леоні, Монтеррей, 1 та 2 квітня, Державна прокуратура оголосили, що заарештували 4 людини за їх передбачувану відповідальність за крадіжку мобільних телефонів.

Протягомдвох днів заходу було повідомлено близько 128 скарг на цей злочин, тому Державне слідче агентство провело три обшуки в різних будівлях суб'єкта господарювання, які були надані контрольним суддею.

Перший відбувся в мікрорайоні Сентро, на вулицях Еміліано Карранса та Руперто Мартінес; другий відбувся в промисловому районі, в будівлі, розташованій на вулиці Вікторія, а третя - на вулиці Віллагомес, район Обрера.

Врезультаті цих розвідувальних завдань не був деталізований арешт двох жінок у віці 24 та 31 років, а також двох чоловіків, одного у віці 26 років та іншого, їх вік, які були передані в прокуратуру для визначення свого правового статусу.

Las víctimas de robo podrán recuperar sus celulares previa acreditación (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

Всьогобуло відновлено 52 стільникові телефони, які можуть бути відновлені їх власниками після акредитації. «Відомо, що акредитація права власності може здійснюватися різними способами, а не лише документальними», - йдеться в заяві Держпрокуратури у заяві, виданій Державною прокуратурою.

Однак процес відновлення електронних пристроїв не був деталізований, тому жертвам крадіжки доведеться звернутися в Монтеррейський блок масової обробки, за номером 81 20 20 41 00, а також співробітникам слідчого підрозділу, за номером 81 19 17 30 98.

Слід зазначити, що у вихідні дні фестивалю біля входу 4 парку Фундідора, перед школою Адольфо Прієто, розташованої в районі Обрера, для того, щоб співробітники прокуратури забезпечували турботу про можливих жертв крадіжки.

Los actos sorpresa de esta edición fueron Danna Paola y Moderatto (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

За даними прокуратури Нуево-Леона, в перший день події було зареєстровано 33 повідомлення про крадіжку, без повідомлення про стягнення. Знаданих зображень видно, що більшість стільникових телефонів є фірмовими Apple.

Місцеві ЗМІ повідомили, що деякі електронні пристрої мали додаток для відстеження, що полегшило роботу, яку здійснюють поліцейські органи. Усвоєму виданні 2021 року пару також заарештували за їх нібито причетність до крадіжки 22 мобільних телефонів, які прийшли з Мехіко. Жінкуідентифікували як 35-річну Ольгу «А», тоді як чоловік був ідентифікований як 42-річний Хосе «Л».

Серед міжнародних артистів, які виступали на фестивалі Pal' Norte 2022, були Maroon 5, The Libertines, The Strotines, Martin Garrix, Простий план і Папа Роуч. Тоді як латинські музиканти виділялися Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Андрес Каламаро, Нікі Ніколь. Зі свого боку, Данна Паола та Модератто були несподіваним актом цього видання , оскільки вони не очікували брати участь у заході .

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