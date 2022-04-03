«Закінчиш і йдеш»: опозиційні угруповання продемонстрували в країні проти скасування мандату

Демократичні вправи відкликання мандата проходять через тиждень в країні, однак цієї неділі опозиційні групи скликали різні контингенти, щоб продемонструвати проти консультацій, яку сприяв президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.

На крику «ви закінчуєте і йдете», «порожні урни» та «Я захищаю INE», різні контингенти по всій країні збиралися о 11 ранку в різних регіонах країни, щоб продемонструвати проти консультацій, які президент Мексики планує провести наступної неділі і що спричинило велику полеміка серед громадян.

У Мехіко демонстрація викликала Ангела Незалежності, де приблизно о 11:30 ранкупротестувальники, одягнені в біле, почали свій шлях до пам'ятника революції.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

Демонстрація «Ти закінчиш і йдеш» називалася в різних штатах Мексиканської Республіки, і, крім того, що закликали не брати участь у консультації з скасування мандата, групи, які виступають проти так званої Четвертої трансформації, також вимагають здоров'я, безпеки, зайнятості, освіти та поваги до конституція. Метоюцього протесту є також захист Національного виборчого інституту (INE), оскільки опозиційні групи стверджували, що дії президента Мексики становлять ризик для цієї установи.

Серед персонажів, які розповсюджували та закликали до демонстрації, є імена колишнього президента Феліпе Кальдерона, а також в якості федерального депутата Габріеля Квадрі, який присвятив різні повідомлення в своїх соціальних мережах, щоб запросити громадян до участі в демонстрації.

Так само мексиканський політик Хорхе Тріана використовував свої соціальні мережі, щоб запросити своїх послідовників на марш цієї неділі, 3 квітня, як це зробив бізнесмен Клаудіо Гонсалес Лапорте, який взяв на себе думку журналіста Нестора Оєди і опублікував у своєму офіційному акаунті в Twitter : «Не голосування 10 квітня - це явний прояв того, що громадяни не дозволять собі маніпулювати урядом Морени та Лопеса Обрадора. Цяконсультація - справа маленької брехні».

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

Відкликання мандату президента - це консультативне навчання, організоване Національним виборчим інститутом (INE), яке має на меті запитати громадян, чи хочуть вони, щоб керівник місцевої виконавчої влади продовжував працювати на посаді. Для цього Загальний закон про відкликання мандату (LGRM) передбачений ряд вказівок, які визначають мінімальну суму участі, необхідну для її обов'язкової.

Консультація від кликання мандату породила багато суперечок серед громадян, тому про це говорили різні особистості зі світу політики. Хоча члени кабінету Андреса Мануеля Лопеса Обрадора підтримали ініціативу президента, багато інших діячів опозиції мають висловили своє невдоволення і навіть закликали громадян не брати участь у демократичних навчаннях наступної неділі, 10 квітня.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Назва руху, протилежного відкликання мандату Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, походить з незручного моменту, коли колишній президент ВісентеФокс знялася на боці з покійним лідером Кубинської революції Фіделем Кастро, що породило знакову фразу «ти їж і йди».

Це був 2004 рік і в Мексиці відбувся саміт Америки, на якому брав участь Фідель Кастро. Однак президент Куби підтвердив свою відвідуваність всього за кілька днів до події, що означало несподівану зміну планів для Вісенте Фокс, яка планувала домовитися з президентом США Джорджем В. статутом для своїх співвітчизників, які перебувають у нерегулярній ситуації в США.

Таким чином, щоб уникнути будь-яких помилок з Джорджем Бушем, Вісенте Фокс запросив Фіделя Кастро змінити його порядок денний, і його пропозиція базувалася на кубинському революціонері, який брав участь у обіді в четвер, а потім покинув Мексику, а також не збирався атакувати США або його тодішнього президента. Пізніше епізод був зведений в знаковій фразі «ти їш і йдеш».

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