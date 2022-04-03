Чому Гектор Еррера міг пропустити Лігу чемпіонів

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

Раунд 16 Ліги чемпіонів ось-ось буде зіграний, і один з мексиканських футболістів, який провів видатний виступ у змаганні, - Гектор Еррера . Тепер елемент « Атлетіко Мадрид » буде сумніватися за прихильність, яку колхонери матимуть проти «Манчестер Сіті» .

Після участі з національною збірною Мексики у відбіркових турнірах чемпіонату світу Еррера представила певний м'язовий дискомфорт. Як тільки він покинув концентрацію Tri , він повернувся зі своєю командою, і під час одного з тренувань у нього був м'язовий недуга, тому з середи 30 березня він не мав активності з клубом.

Тепер за кілька днів до того, як буде зіграна Ліга чемпіонів, Еррера могла пропустити зобов'язання через травму. Хоча поки що клуб не опублікував жодного медичного звіту про його ситуацію, його м'язовий недуга міг на деякий час відвести його від судів.

Цієї неділі, 4 квітня, йому дали медичні тести, щоб визначити тяжкість його недуги або відкрити для нього можливість змагатися в першому матчі Ліги чемпіонів. Інакше мексиканський півзахисник пропустив би перший матч турніру.





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