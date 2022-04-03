Ваня Блудау та Маріо Іріваррен спіймані разом після оголошення про закінчення своїх стосунків: чи примирилися вони?

МаріоІріваррен та Ваня Блудау були посеред очей ЗМІ протягом останнього тижня березня після того, як модель здивувала оголосивши про закінчення своїх романтичних стосунків з колишнім хлопчиком реальності після двох років романтики.

Хоча спочатку бізнесмен не говорив про це, саме в програмі En Boca de Todos він в кінцевому підсумку підтвердив заяву, опубліковану впливовим у своїх соціальних мережах. Колишній «дружинник» відмовився давати подробиці свого розриву, але ще раз підтвердив, що їхні стосунки закінчилися.

«Це більш ніж зрозуміло, єдине, що потрібно оголосити, це те, що це закінчилося. Деталі та неповнолітні суворо приватні, вони не повинні бути публічними», - сказав колишній член Esto es Guerra 29 березня.

Однак офіційний акаунт в Instagram Інстарандули, режисер журналіста Семюеля Суарес, поділився деякими зображеннями, де можна побачити Ваню Блудау та Маріо Іріваррен знову разом. Обидва б обідали в ресторані на пляжі Пунта Ермоса в компанії друга.

«Привіт Саму, я надсилаю вам фотографії Вані та Маріо разом у Пунта-Ермосі», перша публікація читає, де моделі чітко видно за однією таблицею.

За даними так званих «ratujas», хто надсилає фотографії журналісту, Маріо Іріваррен та Ваня Блудау провели б останню суботу 2 квітня разом на півдні Ліми. Правда полягає в тому, що з цими фотографіями користувачі мережі почали міркувати про можливе примирення.

Поки що жоден з них не використовував свої соціальні мережі для заперечення чи підтвердження тих, хто викритий порталом. Варто згадати, що під час інтерв'ю колишній член «Combate» зазначив, що у нього не буде проблем бачити обличчя зі своїм колишнім на будь-якому заході, який вони мають на роботі, оскільки вони закінчили б стосунки на хороших умовах. Чи могло це бути так?

Пам'ятайте, що обидва вважалися однією з найбільш солідних пар посередині, адже, незважаючи на те, що це був роман на далекі відстані, вони завжди встигли відвідати один одного. Або вона приїхала в Перу, або він збирався до США. Хороша хімія, яку вони показували в мережах та на телешоу, де вони були гостями, була завидною, ніщо не змусило б вас думати, що стосунки несподівано закінчаться.

(Foto: Instagram / Instarandula)

ЗАЯВАВАНІ БЛУДАУ

Як ви пам'ятаєте, Блудау зробив це оголошення 28 березня, через кілька годин після того, як Amor y Fuego підійшов до неї, щоб запитати її про її ситуацію з Маріо Іріварреном, оскільки вони помітили, що обидва більше не слідували один за одним в Instagram, і молода жінка видалили фотографії з ним.

«Сьогодні мене перехопила телепрограма. І я знаю, що це була моя вина, бо якби почуття не перейняли мене, ніхто не шукав би мене, щоб задавати питання», - сказала модель у своїй заяві.

«Я діяв погано, намагаючись прикинутися перед камерою, і не думаю, що це вийшло добре. Перепрошую. Робити ці публічні оголошення про таку особисту тему - це нудно і сумно, але правильно робити «це передбачається», додала молода жінка, а пізніше підтвердила свій розпад.

«Я прийняв важке рішення припинити стосунки, які я мав, хоча з мого боку багато любові. Я не буду давати жодних подробиць, ані будь-якої старої мови і щиро сподіваюся, що моє рішення буде дотримано», - підсумував Ваня, не перш ніж подякувати тим, хто прочитав лист.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

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