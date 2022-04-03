Ukraine found 410 bodies of civilians killed by Putin's troops in recovered territories near Kiev

Генеральнапрокуратура України в неділю оцінила в 410 кількість тіл мирних жителів, що відновилися до цих пір в північних передмістях Києва після виведення російських військ.

«До сих пір з території Київської області вилучено 410 тіл убитих мирних жителів», - повідомила генеральний прокурорІрина Венедиктовау своєму дописі в Facebook, повідомляє агентство « Укрінформ ».

«Прокурори та інші фахівці поки що оглянули 140 з них», - додав він, пояснивши, що слідчі співпрацюють з місцевим населенням у пошуках свідків, жертв та графічних доказів, таких як фотографії чи відео.

«Люди налякані, втомлені і мучені, вони пережили жах», - написала Венедиктова, вказавши, що для того, щоб правильно все задокументувати і не упустити можливості покарати відповідальних.

Цієї неділі міністр закордонних справ України Дмитро Кулебаоголосив, що, хоча пошук і збір тіл у Бучі та решті північних передмістях Києва, які перебували під російським контролем , досі триває, «сотні» тіл вже знайдені.

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer) REUTERS

Кулебадодав, що він попросив Міжнародний кримінальний суд (МКС) надіслати місію з пошуку фактів для документування та переслідування скоєних звірств.

За даними українського уряду, за зображеннями ЗМІ, тіла загиблих носять цивільний одяг, багато з них зав'язані і, здається, були розстріляні в голову.

Мер Бучі вчора оголосив, що після виведення російських військ 31 березня місцева влада поховала близько 280 тіл у братській могилі, оскільки не могли використовувати для цього муніципальне кладовище.

Зображеннявулиць Бучі, усіяних тілами, викликали констернацію в Європі і були засуджені європейськими лідерами, які закликали до розслідування можливих військових злочинів з боку Росії.

Глава американської дипломатії Антоній Блінкензаявив у неділю, що бачення численних цивільних тіл, розкиданих на вулицях Бучі, в Україні, є» пуншв живіт».

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer) REUTERS

«Ви не можете не бачити ці зображення як удар у животі», - сказав Блінкен CNN через день після того, як поширилися жахливі зображення українського міста Бучі, оговталися від російських військ.

«Це буде повсякденною реальністю до тих пір, поки триватиме жорстокість Росії проти України», - додав він.

Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вбивства мирних жителів в Бучі « жахливі ».

«Це жорстокість проти мирних жителів, яку ми не бачили в Європі десятиліттями, і це жахливо і абсолютно неприйнятно», - сказав Столтенберг також CNN.

Раніше глава Євросоюзу Чарльз Мішельпообіцяв більше санкцій проти Москви засудження «звірств», здійснених російськими силами за межами столиці України, Києва.

«Шоковані тривожними образами звірств, скоєних російською армією у звільненому районі Києва #BuchaMassacre», - написав глава Європейської ради Мішель у Twitter. «ЄС допомагає Україні та громадським організаціям зібрати докази, необхідні для їх переслідування в міжнародних судах», - сказав він.

(З інформацією від EFE)

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