Транспортний страйк: це угоди між Урядом і профспілками після кризи в різних регіонах

Зіткнувшись з кризою, яка виникає після зупинки перевізників та різних демонстрацій, виконавча влада вирішила зменшити сплату податку вибірково до споживання (CSI) на паливо до 90%, через вищий указ, який може бути затверджений на цьому тижні, оголосили Міністрекономіки і фінансів (МЕФ), Оскар Грем.

Протягом останньої суботи представники уряду, транспортні спілки та фермери зібралися в Колізеї Ванки в Хуанкайо, щоб обговорити, як вийти з цієї ситуації. Враховуючи це, міністр Грем зазначив, що цей захід реагує на міжнародну кризу, яка впливає на ціну палива та продуктів харчування, що в основному впливає на людей зі зниженими ресурсами.

«Міністерство економіки і фінансів приймає рішення разом з Радою міністрів зменшити, відсудити сплату вибіркового податку на споживання палива на 90% через вищий указ, який ми можемо видати на цьому тижні», - сказав він.

У зв'язку з цим Грем запевнив, що скорочення CSI призведе до зниження доходів для податкового фонду, в розмірі приблизно 250 мільйонів підошв на місяць, тому, за його словами, буде проведена постійна оцінка ціни на паливо для повернення до повного збору вищезазначеного податку при ситуація нормалізується.

ЕКСОНЕРАТIGV ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Продовжуючи діалог, глава МЕФ заявив, що на Конгрес Республіки буде поданий законопроект про звільнення від загального податку на продаж (IGV) продуктів, які мають більшу складову в базовому споживчому кошику, таких як курка, яйце, борошно і локшина.

У зв'язку з цим він уточнив, що законодавча ініціатива буде схвалена цього тижня в Раді міністрів , щоб парламент міг якомога швидше прискорити цю пропозицію та бути реалізовано негайно.

Крім того, він підкреслив, що весь виробничий ланцюг повинен бути порушений для звільнення IGV до роботи. Що стосується курки, пояснив він, вона повинна включати кукурудзу.

Грем також зазначив, що через Фонд включення соціальної енергії (FISE) бонус за газовий балон був збільшений з 20 до 25 підошв.

Пошкодження в Хуанкайо через зупинку перевізників.

УГОДИМІЖ УРЯДОМ ТА ТРАНСПОРТНИМИ ГІЛЬДІЯМИ В ХУНІНІ

Післякількох днів протестів, в яких різним регіонам завдав шкоди транспортний страйк, виконавчий директор погодив різні домовленості з представниками транспортного та сільськогосподарського секторів, щоб дати поштовх розвитку центрального регіону країни.

Через підписаний акт громадяни повідомили, що вибірковий податок на споживання (ISC) буде обмежений на 90% на тимчасовій основі; а також законопроект про обмеження CSI до споживання буде подаватися протягом трьох місяців на тимчасовій основі, тоді як застосовуються додаткові заходи.

Також було оголошено про затвердження Постанови про надзвичайні ситуації, що дозволить використовувати свіже молоко у виробництві молочних продуктів, обмеження використання сухого молока, що принесе користь дрібним тваринницям по всій країні.

Слідом за цією лінією видобуток гуано з острова та його продаж за соціальною ціною зростуть з 20 000 тонн до 100 000 тонн на рік; а також, продаж острова гуано за кордон скоротиться, залишивши те ж саме для внутрішнього попиту, до 89%.

Серед домовленостей, встановлених з громадою Уанкайо, також було відзначено, що робота продовжиться з кавовими організаціями Центрального лісу для розвитку виробничого ланцюга. Також було оголошено, що буде проведена робота по збільшенню мінімального прожиткового мінімуму для поліпшення догляду за основними потребами сімей. (З інформацією від Андіни).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ