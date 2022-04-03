Вночі я бачив найкращого Мухаммеда Алі в історії

Коли вхідні двері літака відкрилися, язичок вогню немов напав на нас. Ми побоювалися, що сонце розтане теж будь-який металевий предмет, припаркований на трасі однаково палаючий цемент.

«Від імені Air France ми вітаємо вас у Кіншасі, де зовнішня температура становить 44 градуси, а місцевий час - 2.30»

Я був у Заїрі, колишньому Бельгійському Конго, нинішній Демократичній Республіці Конго. Місцев самому серці Африки, де незвично пройде чемпіонат світу у важкій вазі між чемпіоном Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі. Єдинийбоксер у всесвіті, здатний отримати уряд Мобуту, витратити понад п'ятнадцять мільйонів доларів між біржами - п'ять мільйонів доларів кожен - і ще п'ять усіх інших вимог: трансмісійне обладнання, готелі, трансфери, логістика...

По дорозі до готелю Havre de Paix разом зі спеціальним посланцем газети La Nación Еміліо Ферес, якого я пам'ятаю з любов'ю, ви могли побачити недоїдені та розкидані дерева. Земля розкрилася в тріщині сухості. А під палаючим сонцем повітря було важким.

Віллорріо біля дороги виглядали сумно, смиренно і безладно. Гуляючи або катаючись на велосипеді, вони йшли з одного місця в інше, щоб виконувати свої обов'язки. Худі, кістляві чоловіки. Жінкиз головою вкриті спіральною тканиною і різнокольоровими і довгими спідницями, що не завадило їм помітити свої широкі і лордотичні стегна.

George Foreman derribado por Muhammad Alí

Приїхавши в готель, в центр, кілька гонок, багато криків і більше велосипедів, ніж Peugeot або Citroen, однозначні ознаки бельгійської колонізації. Одна з найкривавіших постраждала від зґвалтованої Африки.

- Яке задоволення бачити вас, ти будеш для нас незгладимий аргентинцями. Повірте, що вас там люблять, в Буенос-Айресі... -, я сказав Сенді Саддлер і Арчі Мур. Двамонстри, які були чемпіонами світу, технічні режисери Джорджа Формана.

- О так, Буенос-Айрес, Луна-Парк, Перон-, вигукнули Арчі, який охопив все, що вони поклали на нього, і зумів змусити генерала Перона піти на всі свої бої в Луна-Парк. Більш того, що він отримав їх ще в 1951 році із захопленням в Олівосі.

Ми були в готелі Intercontinental, де Форман жив зі своєю командою. Старий Арчі, тепер товстий і сивий, був теплим і добрим чоловіком. Сенді, автор знаменитого, «боло-пуншу», з яким він затонув вашу печінку або відправив вас в лікарню, був більш зухвалий. Після того, як викликав незабутні ночі Місяця, хорізо стейки Ла-Кабанья, кафе на Calle Corrientes та деяких інших місцях нічного життя Буенос-Айреса, таких як Табаріс або Марабу, я спробував діалог.

-Майстри, Форман - улюблений, його сила вище, ніж Алі, він молодший, у нього менше погіршення і походить від дроблення Джо Фрейзьє і Кен Нортон буквально передав їх. Як ви думаєте, це буде те ж саме з Алі?

— «Дивіться молодого журналіста, якщо все нормально, якщо немає зіткнення голів, рани, травми, якщо все нормально, ми повинні перемогти нокаутом, я не сумніваюся», - сказав Арчі Мур, колишній довгоживучий чемпіон світу середньо-важкого, який, незважаючи на програш, вже в 42 роки з Роккі Марчіано перетворив голову в овальну масу, як м'яч для регбі, після 15 приголомшливих раундів.

- «Ми поважаємо техніку Алі, але немає можливості зупинити Джорджа , коли він пускає в атаку», - додав Сенді, який гачком до своєї печінки повісив Альфредо Праду на мотузках, дивлячись на генерала... -

Previo a la pelea, Foreman era favorito (Télam)

(Sandy Saddler -2001 і Арчі Мур -1998-, назавжди залишаться в галереї п'ятірки кращих своїх категорій).

Двоє юнаків присіли вниз і дивно стрибали з напіввідкритими руками. Ми були біля дверей готелю.

— «Що ви, хлопці, робите?» , запитав мого друга Еміліо Ферес, супутника кімнати, яку я пам'ятаю так: стельовий вентилятор, хрустка дерев'яна підлога, дивний запах, що виходить з ванної кімнати без плитки та слабкого душу, де іноді можна було побачити якусь стрімке і нерозбірливе комаха під одним з двох ліжок.

— «Сонт де протеїн, покровитель», (Вони білки, шаблон), вони сказали, як шукали наступного омара.

Alí en la cabaña que recibió alejada del centro de la ciudad para entrenar (AP)

Промоутером бувДон Кінг . Я бачив його благання перед Всесвітньою асоціацією боксу в Каракасі, за день до бою, який Форман побив Нортона КО у 2-му раунді.

Вони не хотіли давати йому ліцензію Промоутера, незважаючи на те, що він відбув п'ятирічний термін у в'язниці, звинувачений у «Вбивстві». Його власна апеляційна промова була настільки великою, що йому дали дозвіл. І йому вдалося змусити диктатора Мобуту субсидувати бій у розмірі п'ять мільйонів доларів за кожного боксера. Більшетого, Майк Маліц та його молодий адвокат Боб Арум були тими, хто від імені CBS відповідали за мовлення в США та решту світу. Бій, який мав відбутися 25 вересня і відбувся 30 жовтня через травму Формана - дня, як сьогодні 42 роки тому, почався о 4 ранку. Це було дуже важко видужати...

Top Rank - який досі очолює Боб Арум - приніс все на літаку Геракла з Нью-Йорка. Вулична вантажівка, персонал, електрогенератор, фотоапарати, мікрофони, легкі грилі для зважування та кільце. Все, абсолютно все.

Алебула проблема профспілки: гільдія Заїра хотіла, щоб місцеві співробітники працювали в«Бою століття», згідно з його поважним трудовим законодавством.

- «Не божевільний», - відмовився Боб Арум.

Рішення: компанія виплачувала б зарплату тій же кількості заїрійських робітників, що і американцям, які подорожували з цією метою. Тобто двісті американців, двісті Зайрійців. «Суть, режисер трансляції зневажливо сказав, полягає в тому, що вони нічого не чіпають».

Alí en su rincón con su equipo técnico (Maxi Roldán)

Однак при зважуванні, який був би о другій годині ранку попереднього дня, одному з хлопців було дано єдине завдання: «Якщо ви бачите, що потужність виходить, тільки якщо це станеться, опускаєте цей важіль, який є автоматичним на генераторі», - розповіли йому.

Коли Алі вийшов на сцену, цей друг неправильно зрозумів деякі ознаки або інструкції і опустив важіль. Всев темряві під час прямого ефіру в рамках пізнього шоу основної аудиторії від узбережжя до узбережжя США.

Налічувалосяпонад 700 журналістів з усього світу. Насбуло троє з нашої країни: Еміліо Ферес, Мануель Соджіт («Кут»), брат великого Луїса Еліаса Соджіта, «винахідник спортивної історії». Було 60 000 глядачів, більшість з них з безкоштовними квитками. Стадіон 20 de Mayo підтримував лише Алі, який протягом семи тижнів він жив у Кіншасі навчив їх співати: «Алі бумайе». Що це означало, щось на кшталт «Алі вбити його».

Виступи були асиметричними. Форманговорив про те, як він би його побив: «Так само, як це робив з Фрейзьє і Нортоном, які більше, ніж Алі...» ІКассіус вклав у промову все: «Виправдання раси, релігії, щоб викупити африканських предків, рабів американського капіталізму, я їх звільняю, я - Аллах».

У кабіні, закріпленої за ним урядом, на околиці міста, я міг його бачити, і ми довго розмовляли. До речі, Анджело Данді, доктор Ферді Пачеко та Луїс Саррія — їх тренерський штаб - завжди полегшували мою роботу, де б у світі вона не була. Але того дня і в цій каюті був письменник Норман Мейлер, який робив нотатки для своєї книги La Pelea. І, очевидно, діалог з ним був складніше, ніж з Кассієм, але ділитися кавою, говорити про погоду, передбачувану дощі і боротьбу як прості спостерігачі, будуть незмивними.

—«Тут найскладніше тренуватися. Яготовий, але я роблю рукавички з Wiliams - його спарингом — о четвертій ранку. Тож я не можу піти на пробіжку, як хочу, дуже рано, о п'ятій годині. Отже, ви повинні робити це близько восьмої години вечора, їсти менше, ніж зазвичай, відпочивати до третьої години і займатися тренажерним залом о четвертій годині. Я біжу свій біологічний годинник, щоб убити цього сволота Формана. І я буду, він присягнув йому, що я не буду співчуття».

—«Вибачте, Мухаммед, ви зробили щось особисте для вас?» , Мене заохочували запитати його.

— «Не мені, а мільйонам нащадків африканців, які живуть у моїй країні».

—«¿Por?».

— «Кажуть «так», у них немає заколоту, ні віри, ні солідарності».

Alí haciendo guantes con Wiliams, su sparring

Нарингу Алі прочитав найяскравішу лекцію, яку можна було б запропонувати в технічному, естетичному, ефективному та церебральному боксі.

Унього було три етапи домінування: тактика звільнити місце для нього на рингу, звідки Форман запустив себе до скидання ударів, які завжди знаходили б Алі на мотузках. Стратегія полягала в тому, щоб керувати максимальними витратами на перевезення ногами і використовувати їх лише для обличчя, виходячи з струни. Іпсихологічний, який повинен був домінувати над ним, постійно розмовляючи з ним, залучаючи громадськість посилити всі його речі та замовкнути будь-який успіх Джорджа, чинячи великий тиск на присяжних, які, як і більшість дорослих, відчували мимовільну безсоння.

Уніч бою стався єдиний крик. І це було для Алі... Можливо, о четвертій ранку температура знизилася б до цього часу. Замість 40 градусів, ми б 37. Хто найбільше подорожував — Бригадир — витрачав свої енергії найбільше.

Торжествобуло апофеотичним. Прощастя натовпу попередили. По дорозі до роздягальні всі хотіли доторкнутися до нового Чемпіона світу. Вдруге Касій освятив себе. Щось, чого досяг лише Флойд Паттерсон, «проти того товстого шведа Інгемара Йоханссона», за словами Кассіуса.

Американська преса, яка жила скаржитися на все і порівнюючи Кіншасу з Бостоном чи Лос-Анджелесом, з годинником проти неї за закриття своїх видань, намагалася допиту до того, як Алі увійшов до гардеробної: «Вони сказали, що я переможу, і зараз? , що вони кажуть зараз?» ,Я їм дорікав. «Форман - це сила, світ потребує інтелекту, щоб тріумфувати, хлопчики. Я сказав, що переможу, і перемагаю. Я сказав, що він впаде один, і хоча право (те, що 8-го раунду) було дуже добре, це не було потужним, тому що він мав поразку нокаутом в душі, і у мене був тріумф у крові. Тепер треба подумати про те, як підтримувати цю корону. Якщо Аллах мені допоможе, я надовго залишатимуся чемпіоном. Я найкращий, я непереможний».

Він збирався увійти до його роздягальні, і люди не пустили б його. Батько, можливо, через хвилювання, можливо, через спеку, втратив свідомість. Хтось, в хаосі, вкрав його халат.

«Панове, - сказав Алі, - велике спасибі. Я прошу тебе дозволити мені одягатися. І якщо хтось приховує мій халат або взяв його, не усвідомлюючи цього, будь ласка, поверніть його мені або подаруйте в якусь лікарню, щоб вони могли перетворити ці гроші в медицину».

Сонце на горизонті поставило перед собою щоденний виклик показати себе і піднятися. Люди йшли повільно. Звук барабанів, який супроводжував нас всю ніч, погасив свою ейфорію через втому їх шкури і відганяв з перкусією в муках. Діти, підлітки, молодь і дорослі також були, навіть колись, акторами незабутньої ночі їх непоміченого життя. Важке повітря гальмував кроки. Серце, шалене передбачало, що я був привілейованим свідком того факту, що час перетворився на «Бій століття».

Щоб подумати, що репетируючи можливі титули в години, коли журналіст все ще уявляє, чого він не хоче, я придумав фразу: «Сьогодні ввечері бокс вибіг Клей, поганий бокс».

Сьогодні я можу сказати те, що мені дуже хотілося: «Сьогодні ввечері бокс побачив кращу Глину свого життя».

El excéntrico dictador Mobutu al lado de Alí y Don King

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: