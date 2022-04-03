Таємниче «прокляття» переможця «Кращого нового художника» на Греммі

ВиданняGrammys 2022 року збирається прибути наступної неділі, 3 квітня, а разом з ним ейфорія любителів музики знати, чи виграють їхні улюблені виконавці, альбоми чи пісні найважливіший грамофон у світі. Хоча всі номінанти хочуть виграти, є категорія, яка не дуже вітається, оскільки існує теорія, що кожен, хто виграє цю нагороду, буде призначений для гучного музичного невдачі згодом.

Хоча здається, що забобони - це щось лише для акторів, наприклад, не кажучи назви театру в театрі, не бажаючи удачі або що ви не можете свистіти всередині сцени, у світі музики є також такі вірування, і тим більше, коли мова йде про нагороди Національної академії Запис мистецтв і наук мистецтв і наук Сполучених Штатів.

Este domingo 3 de abril será la ceremonia Foto: (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

З цієї причини категорія найкращого нового артиста була названа музичними критиками, шанувальниками музики та навіть самими артистами як «проклятий список Греммі» , в якому всі номінанти ніколи не хочуть перемагати, побоюючись, що це пророцтво буде виконано , а решта їх ньої художньої кар'єри буде видно застійні незалежно від того, якої якості або «наскільки неймовірними» вони є.

Премія «Греммі» за кращий новий артист вручається з 1959 року. Рік представляє рік, коли нагороди «Греммі» були нагороджені за твори, опубліковані в попередньому році. Нібито, завоювання премії за кращого нового артиста багато хто вважає прокляттям, оскільки багато артистів, які виграли цю нагороду, не змогли повторити успіх, досягнутий в рік свого дебюту.

Протягом багатьох років було кілька випадків, коли артисти, після досягнення бездоганних смуг продажів, номер один хіти в чартах популярності, такі як Billboard Hot 100 або навіть вдалося революціонізувати індустрію розваг навіть з точки зору моди, молодіжної поведінки або музичних жанрів, здається, все зникають. швидко або поступово, але в підсумку результат однаковий: забуття.

El dúo pop Milli Vanilli cometió fraude ya que en realidad usaban dobles de voz y les fue retirado el premio (Foto: Twitter/@idiolscpop)

Хоча в останні роки це пророцтво, здається, втратило силу зі своїми недавніми переможцями, є набагато більше випадків людей, які отримали золотий грамофон, і після цього ніколи не вдалося подолати все, що вони вже зробили, або навіть повторити щось із формули, яка розмістила їх на розгляд музичної академії, тому ось кілька найпопулярніших випадків, які підірвали соціальні мережі за останні роки, оскільки в кожній новій партії очікується, що фаворити публіки не здобудуть перемоги, щоб вони могли продовжувати мати успіхи від своїх зірок.

Це був німецько-французький сучасний поп і R&B дует, що складається з Роб Пілатус і Fab Morvan під постановкою Френка Фаріана . Їх дебют 1988 року, дівчина, яку ти знаєш, що це правда, продала понад 7 мільйонів примірників по всьому світу і дозволив їм виграти «Греммі» за найкращий новий художник у 1990 році. Однак його кар'єра закінчилася того року, коли було виявлено, що Морван і Пілатус не записали жодної зі своїх пісень, просто відтворюючи та позичаючи свій образ на сцені . Вони є першою групою в історії Греммі , яка отримала нагороду.

Fue la artista más joven en ganar la categoría, 14 años (Foto: Archivo)

Чутки про фактичне авторство Міллі Ваніллі посилювалися тим, що Fab і Rob тисали на Френка Фаріана, щоб записати новий альбом з власним вокалом, сильно відрізняється від дебютного альбому. Фаріан відкинув це прямо, тому що це означало б втрату творчого контролю і не бачив, як вони здатні скласти. Коли відносини між двома сторонами повністю порушені, творець проекту вирішив розкрити правду при появі преси в Нью-Йорку.

Вона американська актриса і кантрі-музика співачка. Вонавиграла премію «Греммі» за прорив художникароку у віці 14 років, ставши наймолодшим музичним художником, який коли-небудь виграв Греммі. З 1998 по 2011 рік вона була номінована на нагороди Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США ще 5 разів і не виграла жодної.

Es considerada la madre del rap femenino (Foto: Archivo)

5-разовийамериканський репер, співачка, актриса та музичний продюсер Греммі, є наступним випадком прокляття, хоча вона вважається легендою в жанрі та справжньою жінкою-піонером для таких артистів, як Нікі Мінай , Іггі Азалія або Cardi B , щоб в даний час мати домінування та успіх на сцені. У 1999 році він виграв цю нагороду, після чого не випустив жодного іншого студійного альбому - маючи лише один-, хоча він зробив MTV Unplugged та пісні, які ніколи не перевищували очікувань.

6 травня 2013 року вона була засуджена до трьох місяців в'язниці, плюс ще три місяці домашнього арештута один рік випробувального терміну за ухилення від сплати податків, протягом цього часу опіка над п'ятьма дітьми пари потрапила до Рохана Марлі на його прохання.

La cantante estaba en un concierto cuando recibió la noticia (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Британський співак і автор пісень відомий тим, що виконує різні музичні жанри, включаючи джаз/ритм-енд-блюз, соул, ска. Під час свого другого студійного альбому, Back to Black, який був випущений в 2006 році, Winehouseзаробив шість номінацій премії Греммі, з яких він виграв п'ять: Пісня року, рекорд року танайкращий новий виконавець, серед інших.

Це змусило її зрівняти рекорд за нагороди, виграні за одну ніч художником - раніше досягнутим Лорін Хілл (вже згадувалося), Норою Джонсом, Алісією Кіс та Бейонсе - а також першим британським художником, який виграв п'ять Греммі за одну ніч. Досягнута популярність привернула увагу ЗМІ, які стали цікавитися і втрутитися в його неспокійне особисте життя.

Життя Емі є однією з найпопулярніших і відомих у світі, оскільки, незважаючи на те, що успіх ніколи не перестав її перестати переслідує, саме з нею сказане «прокляття» набуло нового значення: Її знайшли мертвою у своїй квартирі 23 липня 2011 року, у віці 27 років, після страждання алкогольним отруєнням. Це було виявлено через деякий час після його смерті, що спочатку було пов'язано з його численними залежностями.

Dua Lipa no cumplió la profecía (Foto: Instagram/@dualipa)

Хоча багато хто цього не робить, деякі з тих, хто виграв нагороду і повторив її успіх, є: Бітлз, Марія Кері, Алісія Кіс, Еванесценція, Трейсі Чепмен, Адель, Maroon 5, Сем Сміт, Джон Легенда, Дуа Ліпа, Біллі Ейліші Меган ТиЖеребець.

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