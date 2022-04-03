Відсутність генетичних даних про COVID може уповільнити відкриття наступного варіанту

27-04-2020 Laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Ascires para Covid-19 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS

Якщо наукове співтовариство дізналося що-небудь про SARS-CoV-2, коронавірус , який викликає хворобу COVID-19, це те, що вірус мутує і адаптується до виживання, збільшуючи його зараження.

Йогогенетичний код повільно змінювався, оскільки він поширюється від людини до людини по всьому світу. Здебільшого мутації не здавалися значними з точки зору небезпеки вірусу. Деякі з цих мутацій навіть послаблюють вірус.

Однакз'явилися варіанти, які дійсно заслуговували на увагу. Деякі класифікуються як цікаві, а інші викликають занепокоєння через їх більшу передачу або можливість збільшення кількості випадків, що вимагають госпіталізації або зниження ефективності вакцин і методів лікування.

En muchos países, hay laboratorio de vigilancia genómica del coronavirus que rastrean su evolución

Длявиявлення цих змін були створені міжнародні платформи, які дозволяють обмінюватися генетичними даними, виявленими про коронавірус, для виявлення нових варіантів, які можуть виникнути.

Алекілька вчених нещодавно попередили, що прогалини в даних геному можуть перешкодити пошуку наступного варіанту COVID. Секвенуваннягеномів SARS-CoV-2 допомогло дослідникам відстежувати, як розвивається вірус, але багато країн не діляться всіма своїми даними.

Що відбувається, так це те , що багато країн, що послідовності геномів SARS-CoV-2 поділяють лише частину з них у публічних сховищах, і багато послідовностей не мають важливої інформації, згідно з глобальним аналізом геномного спостереження. Але дослідження також показало, що, незважаючи на ці виклики, країни стали швидше ділитися кадрами протягом пандемії.

A los investigadores les preocupa que las brechas en los datos puedan dificultar la detección de la próxima variante preocupante de COVID-19. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)

Відкрито обмін даними про секвенування геному зі зразків SARS-CoV-2 дозволило дослідникам відстежувати, як розвивається вірус, і став візитною карткою пандемії . Але дослідники стурбовані тим, що прогалини даних можуть ускладнити виявлення наступного тривожного варіанту COVID-19 і можуть спростити зусилля, щоб швидко реагувати на нього.

У дослідженні, опублікованому в Nature Genetics цього тижня, дослідники зібрали геномні дані, завантажені в публічні сховища, включаючи GISAID, між початком пандемії та 31 жовтня 2021 року, що складається приблизно 4,9 млн геномів з 169 країн світу.

Вонипорівняли ці послідовності з офіційними звітами окремих країн і виявили, що з 62 країн, що повідомляють про ці дані, 23 (більше третини) зросли менше 50% своїх послідовностей цікавлять варіантів Альфа, Бета, Гамма та Дельта. Близько чверті країн завантажили менше 25% своїх послідовностей.

« Відсутність обміну є глобальною проблемою. Це не лише питання багатої чи бідної країни », - сказав співавтор Ендрю Азман, епідеміолог інфекційних хвороб Університету Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд.

Покаратипрозорість

Analisis de muestras de SARS-COV2 en un laboratorio (EFE/Kai)

Автори припускають кілька причин, чому деякі країни можуть не ділитися всіма своїми потоками у публічних сховищах. « Деякі зразки, можливо, не були секвеновані в першу чергу, оскільки існують способи виявлення тривожних варіантів без секвенування цілих геномів », - говорить Азман. «І залежно від технології секвенування, яку використовували дослідники, деякі зразки, ймовірно, не мали достатньої якості для завантаження», - сказала Синтія Салома, молекулярний біолог з Університету Ділімана Філіппін у Кесон-Сіті.

Але деякі з нерозділених послідовностей, ймовірно, будуть збережені з політичних причин, включаючи наслідки першої країни, яка повідомила про новий варіант занепокоєння. «Більшість країн, які поділяють такі дані, як правило, страждають від цього», - сказала Ннаемека Ндодо, молекулярний біоінженер Нігерійського центру контролю захворювань в Абуджі. Наприклад, коли дослідники Південної Африки та Ботсвани насторожили світ про варіант Ómicron минулого листопада, велика кількість країн відреагувала, закривши свої кордони з регіоном.

У деяких країнах уряди повинні переглянути та затвердити послідовності перед їх завантаженням. Уряди країн, що залежать від туризму, «можуть попросити свої лабораторії не ділитися даними через вплив, який він матиме», - сказав Малавідж. Але Азман стверджує, що обмін даними - це лише частина історії. Деякі країни поділяють велику частку своїх зразків, але вони лише секвенували жменьку геномів, каже він.

Дослідники виявили, що 87 країн регулярно послідовно послідовно послідовно зразків, але 31 цього не зробили, і команда не могла знайти інформацію про геномні стратегії спостереження ще 76 . Увсьому світі не більше 4,5% підтверджених випадків COVID-19 було секвеновано щотижня з вересня 2020 року, з великими розбіжностями між регіонами, від загальної кількості 3,4% геномів, секвенованих в Європі протягом періоду дослідження до 0,1% у східному Середземномор'ї. Деякі країни, включаючи Норвегію, Великобританію та Канаду, секвенували щонайменше 10% своїх кумулятивних випадків.

Las máquinas de secuenciación genética son importantes para aumentar la trazabilidad de las muestras (REUTERS/Sam Hodgson/File Photo)

Даніпро дані

Дослідження також оцінювало якість метаданих, завантажених до ГІСАІД 169 країнами. Було встановлено, що 63% послідовностей не включали інформацію про вік та стать людини, у якої були взяті зразки, і більше 95% не вистачало клінічної інформації, такої як тяжкість симптомів та статус вакцинації інфікованої людини. Країниз більш високим рівнем доходу, як правило, забезпечували менше метаданих, ніж регіони з нижчим доходом.

Метадані особливо важливі, коли з'являється новий варіант, щоб оцінити, хто найбільше ризикує, наскільки добре працюватимуть існуючі вакцини та препарати та умови, які могли б призвести до їх появи, кажуть дослідники.

Знову ж таки, може бути багато причин для інформаційних прогалин, таких як занепокоєння щодо конфіденційності даних, і що збір метаданих не може йти в ногу з послідовністю зразків . Іноді зразок може бути відсутнім метаданих, але він надходить із віддаленої провінції, тому занадто цінно не ділитися, сказав Ніно Сусанто, біоінженер, який керує лабораторією тестування COVID-19 GSI Lab в Джакарті.

Незважаючи на проблеми обміну даними, дослідження також виявило, що країни стали швидше ділитися послідовностями під час пандемії. У 2020 році дослідникам у більшості країн знадобилося майже три місяці на збір, послідовність та завантаження геномних даних у загальнодоступні сховища (див. Прискорення). Однак це було скорочено до 20 днів, коли варіант дельти з'явився в 2021 році.

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