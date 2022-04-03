ІНМ попросив мігрантів, які передають Мексику, не шкодити собі або бути заручниками третіх осіб

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

За останні кілька тижнів мігранти, які (в основному) проходять через Мексику, більшість з них центральноамериканське та гаїтянського походження, вдалися до практики на знак протесту проти того, що вони вважають малою підтримкою з боку національної влади: зшивання губ або голодування. Зогляду на це, мексиканська імміграційна влада закликала їх не шкодити собі, вважаючи, що вони стали заручниками інтересів третіх осіб.

«Національний інститут міграції (ІНМ) Міністерства внутрішніх справ закликає мігрантів не завдавати собі шкоди та не стати заручниками інтересів третіх осіб, які стверджують, що захищають свої права людини, але мотивують їх вчиняти дії, які завдають шкоди їх фізичній та психологічній цілісності», - заявило агентство в неділю до через заяву.

ІНМ також заявила, що шкодувала про цю практику в пошуку уваги влади та наполягала на тому, щоб мексиканські закони та правила в цій галузі встановлювали маршрути та випадки догляду для підтримки безпечної, впорядкованої та регулярної міграції.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Як рішення інститут запропонував мігрантам звертатися до своїх кабінетів, щоб врегулювати свою ситуацію, «як це зробили інші, які також виїхали в тому ж каравані Тапачула, включаючи вразливі групи, такі як жінки, неповнолітні, дорослі люди або люди з обмеженими можливостями», - сказали вони, приймаючи рішення про міграційну політику, що це «поважає права людини, звертається до їх причин і поважає норми, встановлені законом».

Останній епізод цього типу протесту мігрантів стався минулої п'ятниці, коли сім членів каравану під назвою «міграційні віакруси», втомилися від того, що опинилися мілину в місті Чіапас Тапачула тижнями, навіть місяцями, не вирішуючи їх ситуацію, зшили губи голкою та ниткою, тоді як попереджаючи, що з цього моменту щогодини група людей всередині каравану, друга поки що цього року, повторюватиме дію.

Його намір полягає в тому, щоб тиснути на владу, щоб надати їм документи, які дозволяють їм вільно подорожувати Мексикою, щоб дістатися до США, де вони мають намір шукати притулку.

Венесуельський Едвін Камачо, один із вищезгаданих мігрантів, попередив, що вони будуть підтримувати свій протест ушивання губ, поки їхні прохання отримати правовий статус в країні не будуть відлучені , і якщо вони цього не зроблять, вони продовжуватимуть цю практику.

«Ми не хочемо проблем і насильства, ми просто хочемо, щоб вони дали нам крок», - сказав Камачо Ефе.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Тим часом співвітчизник Матіас Гонсалес, уродженець Венесуели, попросив уряд Мексики допомогти їм рухатися вперед, оскільки їхмета - не залишатися в країні.

«Ми попросили безпечної поведінки покинути місто, оскільки важко було йти нашим шляхом (до США)», - сказав він.

До цієї акції члени каравану мігрантів оголосили голодовку, коли прибули до громади Альваро Обрегона , двічі зіткнулися з агентами Національної гвардії (НГ) та імміграційним персоналом у місті Тапачула.

Федеральна влада заарештувала майже 200 мігрантів, включаючи дітей та вагітних жінок, сегментування каравану.

Ситуація є критичною, оскільки влада Національного інституту міграції (ІНМ) підтримують контрольно-пропускний пункт біля головного входу громади , щоб не дати їм покинути це село.

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

Саме цієї п'ятниці, 1 квітня, сотні мігрантів вийшли з Тапачули, щоб дістатися до Мехіко , щоб врегулювати свій імміграційний статус, але через кілька кілометрів вони зіткнулися з федеральною владою.

Цей новий конвой, закликав до близькості до Страсного тижня як «Хресний шлях мігрантів», виїхав близько 07:00 за місцевим часом з цього міста, що межує з Гватемалою, де тисячі мігрантів були мілину тижнями і навіть місяцями.

Контингент, що складається з чоловіків, жінок та дітей, взяв сумки і вирушив вулицями міста до прибережної магістралі Чіапас, щоб прямувати до столиці, більш ніж за тисячу кілометрів.





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