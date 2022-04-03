«Chaparrito» CJNG отримав призупинення за його арешт для обґрунтування

ОлдрінМігель Джаркін Джаркін,elChaparito,лейтенант картеля нового покоління Джаліско(CJNG), отримаввідверте призупиненнявлади на базування арешту, оскільки він звинуватив незаконності в тому, що вони тримали його під захистом.

Згідно з судовими записами, розглянутими Infobae Mexico,ElChaparritoподав апеляцію доДванадцятого окружного суду Ампаро з кримінальних питань в Мехіко16 березня і того ж дня надано, що дії органів влади повинні бути перервані в процесі.

За даними джерел, з якими консультувався цей носій, попередня постанова не означає, що вони захистили передбачуваного члена CJNG, але що звіти, що підтверджують його захоплення, виконані в Халісков діях, узгоджених агентами Генерального прокурора Республіки (FGR) та Секретаріат Військово-Морського флоту, повинен бути представлений. Мексиканський флот за три дні до подачі скарги.

Джаркін Яркін, ідентифікований як кримінальний лідер у Колімі, стверджував своїм захистом, що його незаконно утримують, крім того, що дублювання конституційного термінав угоді не було мотивованим, що означає проміжок часу до вирішення його посилання на процес.

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Слухання щодо вирішення ампаро було відкладено на 19 квітня о 11:00, хоча 28 березня було повідомлено, що відповідального органу, як зазначено у власності Федеральної міністерської поліції та агентів, які перебувають під її командуванням, не існує. Через три дні обґрунтований звіт, поданий відповідальним органом, був наказаний надати сторонам.

Ель-Чапарріто впав уЗапопан , оскільки його звинувачують у веденні торгівлі зброєю та хімічними попередниками в порту Мансанільо, Коліма, а також відправлень, що надходять зКолумбії . 45-річного віку також розшукують влада США.

Згідно зі звітом FGR , розслідування завершилися виконанням семи обшуків у Запопані та Гвадалахарі , які були замовлені спеціалізованим суддею та координуються агентом Федерального державного міністерства .

Його відстежували з 29 березня 2019 року, коли було розпочато розслідування щодо анонімної скарги, яка заявляла різним особам, що належать до злочинної групи , яка займається торгівлею вогнепальною зброєю в штатах Коліма , Халіско та Мехіко .

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Поряд з Ель-Чапарріто булизаарештовані також Діана Лаура Морга Вега та Хуан Сальвадор Барахас Фігероа, передбачувані спільникиCJNG, які були здивовані володінням зброєю та наркотиками. Після їх арешту троє були доставлені повітряним транспортом в столицю країни.

Падіння лідера CJNG призвело до значного збільшення страти в Колімі, за словами речника безпеки Густаво Адріана Джоя Червера . Лише в другій половині дня його арешту 500 агентів Національної гвардії прибули для посилення операцій в суб'єкті господарювання та додавання 5000 розгорнутих елементів .

З моменту спалаху поєдинку в тюрмі Коліми 25 січня, Колімський Independent Cartelвзяв на себе територіальні суперечки проти тих, хто був його партнери в CJNG. Але вони ознаменували війну проти Ель-Чапарріто та його брата Хосе де Хесуса Яркіна Яркіна , R32 . Міністерствонаціональної оборони визнало внутрішню боротьбу та її наслідки, але інший визначений злочинець, Хосе Брізуела Мераз , ла Вака , залишається на волі.

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