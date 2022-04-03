Криза безпеки в SLP: щонайменше 28 жінок пропали безвісти в березні

Протягом березня штат Сан-Луїс-Потосі викликав тривогу серед жителів через збільшення випадків викрадень та зникнення жінок. ВипадкиБренди Гонсалес Ібарра та Наєлі Альфаро Сільва привернули увагу суспільства через масове поширення через соціальні мережі. Однак за останній період Генеральна прокуратура штату Сан-Луїс-Потосі (FGESLP) випустила більше двох десятків пошукових карт.

Уперіод з 1 по 31 березняпрофіль FGESLP Twitter опублікував 64 файли для пошукулюдей, яких не вдалося досягти. Із загальної кількості 28 - це жінки , про яких навіть повідомлялося, як молодше 18 років. Ситуація стала більш тривожною в середині місяця, коли випадки значно зросли.

На запитання про невідповідності, що стосуються справи Найелі Альфаро Сільви, Мігель Гальєгос, прес-секретар системи державної безпеки Сан-Луїс-Потосі, заперечував, що ситуація повинна викликати тривогу серед населення, незважаючи на значне збільшення кількості зниклих безвісти та нерозташовані особи, а також режим роботи винних, які прийшли бути спійманими камерами відеоспостереження.

«Кожна справа — це розслідування і відповідальність з боку державних органів за з'ясування фактів. Сьогоднібув складний сезон. Кілька складних днів або складний тиждень. Сьогодні я також хотів би закликати суспільство не насторожувати. Сан-Луїс-Потосіне повинно насторожувати. Уряд ненаситно працює над досягненням соціального миру», - сказав Галлегос мікрофони радіостанції Factor 96.1.

Згідно з інформацією, виданою через документи пошуку, нерозташовані жінки віком від 2 до 45 років. Аналогічно переважна більшість випадків відбувалося в столиці Потосіна, з сімома випадками. Щешість сталося в муніципалітеті Соледад де Грасіано Санчес, ще три в Матеуалі. Вілла де Рейес і Вілла де Аріста повідомили про два випадки. Тим часом Сарагоса, Вілла де Посос, Аквізммон, Карденас і Сьюдад-Вальес повідомили про один випадок.

Як зазначено в останньому оновленні Національного реєстру зниклих безвісти та нерозташованих осіб (RNPDNO), найбільша кількість жертв - віком від 25 до 29 років. Однак, враховуючи статистику, повідомляється протягом перших трьох місяців 2022 року, віковий діапазон з найбільшою кількістю випадків поширюється від 10 до 24 років.

З іншого боку, деякі плагіат та спроби були захоплені деякими камерами безпеки , розташованими в будинках суб'єкта господарювання. 1 квітня 2022 року пара неповнолітніх заявили, що стали жертвами розчарованої спроби викрадення в столиці штату. Хоча вони також випустили відео, зняте камерою, державний прокурор Хосе Луїс Руїс Контрерас сумнівався в правдивості відео та заперечував скарги на нього.

Однак тижнем раніше, 25 березня, камера всередині будинку зафіксувала момент, коли Бренда Магдалена Гонсалес Ібарра була викрадена. Західвідбувся у Fraccionamiento Álamos, житловому підрозділі, дуже близькому до парку Тангаманга, одного з найпопулярніших у столиці Сан-Луїс-Потосі. Бланк пошуку був виданий через день ФГЕСЛП.

За даними РНПДНО, з 15 березня 1964 року зареєстровано 242 270 зниклих безвісти, як розташованих, так і нерозташованих. Іззагальної кількості 143 679, або 59,31 відсотка, були розташовані владою. Всього 9 тисяч 787 були знайдені без життя. Тим часом 87 тис. 541 все ще зберігають статус зникнення.

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