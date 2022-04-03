Омар Чапарро використав фразу Альфредо Адаме, щоб відповісти на суперечку між двома

Нещодавно Омар Чапарро згадав про бойову техніку, яку Альфредо Адамевикористовував у вуличній сварці, тому колишній водій Хой інтерпретував це як знущання та виступавпроти нього.

Враховуючи це, Омар Чапарро використав фразу Альфредо Адаме, щоб відповісти на суперечку; у відео Venga la Alegría актор згадав, що це також може стати нестерпним, якщо на нього нападуть.

«Є дуже приємна фраза, яка насправді я згоден з ним (Адаме), я чув це в одній з його книг, мені це дуже сподобалося, і він каже: « Я дуже крутий, поки не чую* n», - пояснив комік сміхом.

Ведучий також пояснив, що більше не хотів продовжувати суперечки, в які він брав участь, і вирішив визнати, що поважає Адаме, хоча він не залишив осторонь згадки про «велосипедні удари» і повторив, що ніколи не може їх вивчити:

«Я не міг сказати, чи це заздрість, тому що... можливо, це заздрість, тому що я ніколи не навчився робити велосипедні удари, але поважаю це», - поділився він у кліпі Come the Joy Weekend.

У коментарях до офіційного акаунта в Instagram Venga la Alegríaбагато людей змогли висловити свою думку щодо цього конфлікту в повідомленнях, таких як «Я холе з Альфредо Адамом», «Ми не повинні знущатися. Він повинен мати проблему віку чи розуму». і «Омар Чапарро, якщо він знає, як коробку, він закінчить його у білки».

Суперечка між Адаме та Омаром Чапарро виникла на подкасті La Cotorrisa, під час епізоду актор No Manches Фріда (2016) говорив, як тільки він вдарив репортера, який «розчепився» його, у своєму анекдоті він посилався на велосипедні удари, а також згадував суперечку про ЕдуардоЯнес.

«Я не знаю, чи зробив я неправильно чи правильно, але я кинув його на землю і валяв його. Я вигнав його, гірше Янеза. Набагатогірше, тому що Янес лише ляпав його, я зламав його, вигнав його, вдарив у живіт», - прокоментував він трансляцію La Cotorrisa.

Омар Чапарро додав, що з цього приводу він не перестарався, оскільки перебував у хорошому фізичному стані, і в своїх планах він не завдав шкоди репортера.

«На відміну від Альфредо Адаме, я тренувався все життя», - сказав комік програми «Слобоцький» і «Рікардо Перес».

Майже після того, як він закінчив розповідати свій анекдот, Омар Чапарро порівняв себе з Адамом і пояснив, що він знає, як боротися. Нещодавно деякі записи були зроблені вірусними, де актор мав вуличну сварку з родиною, тому меми, смішні видання були розв'язані і навіть Карлос Трехо говорив про цю тему.

Коли Адаме почув про свої заяви, він розлючений і захищав свою техніку, вивчену в Mix бойових мистецтв (Змішані бойові мистецтва), яка полягає в імітації педалювання велосипеда, щоб нашкодити опоненту, коли він вже встиг збити вас.

Він також запевнив, що його тепер суперник був розчарований, самосвідомий і що він ревнує до нього:

«Тренер пітер* зірок, які сказали, що вони не існують (удари ногами), як і бризки Омара Чапарро, який сказав, що це не чорна стрічка і що рулон. Всіці заздрісники, пам'ятають, що успіх отруює і розчарування, гіркота, комплекси і заздрість, адже вони дуже легкі шпали», - вивергалася Адаме.

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