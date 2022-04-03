Надя з La Academia зазнала домагань та приниження колишнього боса: «Це змусило мене страждати»

НадіяІвонн, член Академії в першому поколінні, виявила, що в період своєї кар'єри вона отрималапринизливі коментарівід одного зі своїх начальників, який попросив її одягатися лише таким чином, що було для нього«провокаційним».

У розпал різних заяв художників, які розкрили випадки, що вони зазнали домагань та різних зловживань у індустрії розваг, Надя також вирішила поговорити про своє минуле та випадки, коли вона відчувала муки від переслідування свого боса.

Під час заходу вона провела в церкві, захопленій Imagen Entertainment і транслювалася на YouTube каналі Густаво Адольфо Інфанте, колишній Академік перерахував страждання, які вона пережила.

La cantante aseguró que durante esa época lloró mucho (Foto: Instagram/@nadiamusica)

Співачка Оахакана запевнила, що слова тих, хто їй сказав, були сильнішими та чіткішими, незалежно від того, хто її супроводжував або як вона відчувала, що багато разів змушувало її плакатиі відчувати себе стигматизованою.

Те, що вони попросили перекладача Ести Лібертад зробити, зовсім відрізнялося від того, як вона колись одягалася і була, тому що, як вона ділилася в різних інтерв'ю, батьки завжди шукали її і піклувалися про неї, навіть коли вона була всередині La Academia, тому, як вона згадувала, вона була «дівчинкою будинку» і її тато і мама добре піклувалися про неї і навітьпопросили її бути несміливої з іншими молодими людьми.

За цей час, коли Надя почувалася глибоко принижена, вона сховалася в духовності та кар'єрі, оскільки вона була готова зіткнутися з чим завгодно, щоб не дати своєму майбутньому вимерти.

Nadia Actualmente se dedica casi completamente a su religión, por lo que quiso compartir cómo su espiritualidad la ayudó en ese momento (Foto: Instagram/@nadiamusica)

«» Господи, якщо це коштуватиме мені моєї кар'єри, то мені все одно, тому що в вас я знайшов задоволення, вашу любов у моєму серці», це був дуже темний момент у моєму житті, але, нарешті, Бог настільки хороший, настільки справедливий, що він завжди ставить кожну людину на своє місце. Навіть якщо в той час ми цього не зрозуміємо, то Бог зробить», - згадав він.

Надя, покинувши La Academia, стала однією з найвідоміших і важливих колишніх членів першого покоління, адже, незважаючи на те, що вона не була переможницею, її поведінка та талант, проявлені на реаліті-шоу, принесли їй сотні послідовників.

Однез досягнень Надії було номіновано у 2008 році на премію «Греммі» у категорії « Найкращий мексиканський регіональний альбом » для альбому A puro dolor, крім інших нагород, таких як Срібна муза Національної аудиторії та звання Посол Мексиканської Музики в Нью-Йорку

Сьогодні співачка також показала себе вірним християнином, тому велика частина її роботи присвячена християнській церкві і намагається поділитися зі своєю аудиторією звивисті ситуації, в яких вона знайшла притулок у своїй релігії. До початку пандемії вона планувала розпочати екскурсію під назвою Бог хороший.

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