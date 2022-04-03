Марія Леон виявила, чи хотіла б вона стати мамою найближчим часом

НещодавноМарія Леон поділилася своїм бажанням стати матір'ю:«моя матка пульсує»,- пояснила вона Venga la Alegría 2 квітня. Однак він усвідомлює велику відповідальність, яка бере участь у вихованні батьківства, тому йому потрібна стабільність багато в чому.

Крім того, співачка пояснила, що вона не вважає пару важливою для того, щоб мати дитину на руках «Не обов'язково з партнером, тому що ви можете бути мамою, коли захочете, але якщо я хочу закінчити мати певні речі, щоб запропонувати щось кожному, хто приходить за мною», - сказала вона на ранок ацтеки.

Хоча Марія Леон із задоволенням пізнала свою материнську сторону, вона пояснила, що, ймовірно, незабаром не буде тут. Можливо, ви навіть зможете оцінити ідею усиновлення замість того, щоб завагітніти. «Моя матка пульсує, але від того, що відбувається, тому що вже залишилося багато, нуне так багато, або я не знаю, є багато обставин, які повинні відбутися до того, як це станеться», - пояснив він.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

З іншого боку, колишня учасниця групи Playa Limbo згадала, що її дуже шанує майбутня участь у La Voz Kids, оскільки вона буде тренувати в новому сезоні.

«Бачити моє ім'я там (на кріслі) було схоже на Вау, яка привілей!» Вінзгадав, оскільки його роль тренера буде сприяти професійній кар'єрі дівчат та хлопців, які будуть частиною La Voz Kids.

Згідно з кліпом Venga la Alegría у своєму виданні на вихідні, Марія Леон, Паті Канту, брати Мау і Рікі та Джосс Фавела зробили чудову манжету, адже за словами співака «вони вже збираються разом до меректенгу».

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

МаріяЛеон має 14 років кар'єри актриси, танцюристки та співачки, вона «готова відкрити для себе найталановитіших маленьких», згідно з просуванням програми TV Azteca у своїх соціальних мережах.

Колишня учасниця групи Playa Limbo вже продемонструвала свої вокальні навички в театральних спектаклях, таких як Хой Я не можу встати. Він також поділився сценою з такими важливими зірками, як Лос-Анджелес Азулес, Мануель Міхарес, Франко де Віта, Хуан Габріель, Євгенія Леон, Таня Лібертад та Гваделупе Пінеда.

У наступному сезоні слід зазначити, що і Паті Канту, і Марія Леон брали участь минулого року в реаліті-шоу Хто є маскою Televisa , досягнувши першого місця, Марії та другого місця Паті, з персонажами «Диско м'яч» та «Мапаш» відповідно.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

LaVoz Kids - реаліті-шоу, в якому хлопчики та дівчатка зможуть продемонструвати свої співочі навички, прем'єра нового сезону програми відбудеться наступногопонеділка, 25 квітня, о 19:30 годинінаканалі Azteca Uno.

«У новому сезоні #LaVozKids нічого не буде таким... Таланти, які вас здивують, несподівані повороти, які змінять долю учасників та нові етапи, які піднімуть рівень конкурсу Grand premiere, понеділок, 25 квітня о 19:30 by AUNO», можна прочитати в Instagram-пості облікового запису, що належить до цієї програми.

Щоб дивитися Azteca Uno, шанувальники можуть налаштуватися наканал 101 від сервісних компаній Izzi , Dish , Star TV, Sky і Megacable; в той час як користувачі Izzi зможуть вибрати 801 длясигналу високої чіткості .

Початок сезону La Voz Kids також можна насолоджуватися онлайн на офіційному сайті TV Aztecaабо на мобільному додатку TV Azteca en vivo , які можна отримати безкоштовно як на Android, так і на системі iOS.

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