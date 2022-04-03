Марсело Флорес отримав заклик зіграти за першу команду «Арсеналу»

Молодіжна кар'єраМарсело Флорес почала зростати безбожно, оскільки йому було лише 18 років,футбольний клуб «Арсенал» закликав його конкурувати з першою командою в Прем'єр-лізі . Новина була випущена через соціальні мережі, оскільки його батько, Рубен Флорес, відповідав за обмін новинами зі своїми послідовниками.

Через коротке повідомлення в соціальних мережах вона виявила, що її син був покликаний виступити з першим загоном «Арсеналу» для матчу проти Кришталевого палацу, який буде зіграний у понеділок, 4 квітня о 14:00 годин (Центральний Мексиканський час).

Про це повідомила новина, яка здивувала послідовників мексикансько-канадського нападника:

«Хвилювання до вершини з першим дзвінком @10marcelofloresдо першої команди @Arsenalдля завтрашньої гри Lucky son у вас все життя готується до цих моментів #Flor3s».

Marcelo Flores y su primera convocatoria del Arsenal con el primer equipo (Foto: Twitter/@Ruboflores)





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