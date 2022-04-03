Марбель погано зробила у своєму першому концерті після бою з Франсією Маркесом

Співачка Марбель нещодавно була в очах громадськості через свої безперервні трелі, багато хто з них вважали расистськими, проти кандидата на віце-президенти Франсії Маркеса та кандидата в президенти Густаво Петра.

Ну, в розпал усіх медіа-моментів, які пережила виконавиця Намиста тонких перлів , вона підтвердила деякі дати в країні, включаючи ярмарок ExpoMalocas у Вільявісенсіо, який проходив минулих вихідних і з якого було записано відео, яке було опубліковано в соціальних мережах та показ мінімальної відвідуваності вона мала. Концерт.

Уаудіовізуалі можна побачити, як на презентації співачки відвідує лише невелика група людей, яких можна побачити тільки на великих екранах.

Згідно з інформацією RCN, за кілька днів до події деякі громадяни попросили уряд Мета скасувати презентацію la vallecaucana, однак, концерт пішов вперед.





Остання висока точка у відносинах сталася кілька днів тому, коли Франція хотіла показати іншу щоку: вона продемонструвала своє захоплення, повагу та вдячність за технокаррілеру, жанр, який вона створила, і який надав їй популярність, якою вона користувалася з 90-х. Соціальнийлідер також зізнався, що колись прослухалася, щоб увійти в музичну конкурсну програму Factor X , коли співачка була одним із присяжних, спроба, яка виявилася безплідною.

На це співачка відповіла: «Я запрошую вас на дискусії з вашими опонентами пані, а не зі мною! Ідітьі подаруйте родову обійми ПЕТРУ ТА БОБОЛІВАРУ... якізалишають її дуже погано! (...) Так що він присвячує мені всі твіти... це просто показує великого шанувальника, який приєднується до нього за використання мого імені».

В іншій трелі він сказав Маркесу, що «Сподіваюся, одного разу ви зможете зрозуміти, що це не проблема кольору... Сподіваюся, ви зможете зрозуміти, що ми просто йдемо дуже різними шляхами! ».

Співачка також не переставала реагувати на інших користувачів мережі, які, далеко не критикуючи її слова, святкують «щирість», яку вона проявила активісту премії Goldman, яка вважається Нобелівською премією з екології.

Зіткнувшись з однією з трель послідовника, який вказав, як прихильники Маркеса будуть ділитися її портретами у Twitter та систематично позначати Марбель, вона запевнила, що «вони мене переслідують».

Коли недоброзичливець нагадав їй, що Франсія Маркес виграла всілякі заслуги своїм навчанням та активізмом, проти єдиного таланту, який має королева технокарілери, вона відповіла «Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха Хаа У нас також є Нобелівська премія миру! (sic)».

Він також поділився зі сміхом смайликів твіт про участь Маркеса в реаліті-шоу: «Це було представлено на факторі х? Я маю на увазі, ви завжди хотіли бути знаменитими?» . Потім він зробив цей коментар про це:

На факторі Х я йому сказав НІ! І сьогодні я вам це повторюю... -ВИ НЕ ПРОДОВЖУЄТЕ З НАМИ! 😂

Все почалося, коли Марбель запевнив:

«Ти не даєш мені впевненості і не представляєш мене в жодному сенсі... Не давайте мені дешевої мови, з якою ви хочете обманювати людей». У відповідь Франція заявила:

«Дорогий @Marbelle30 Я не розумію, як ти ненавидиш мене, не знаючи мене, як ти не довіряєш мені, якщо ми ніколи не мали можливості заплести стосунки дружби. Дозвольте мені сказати вам, що навпаки, я захоплювався вами ще з підліткового віку», - сказав він, пізніше додавши, що «Кілька років тому я був одним із мільйонів молодих людей, які з нетерпінням чекали прослуховування, в якому ви були вчителем музики, разом з Хуаном Карлосом Коронелем та Хосе Гавірією, вибираючи молодих люди, які братимуть участь у X Factor (Реальність з каналу RCN)».

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