Латвія, Естонія і Литва припинили імпорт російського газу в помсту за вторгнення в Україну

Директор латвійського оператора зберігання природного газу повідомив в суботу, що країни Балтії більше не імпортують російський природний газ. «З 1 квітня російський природний газ більше не надходить в Латвію, Естонію та Литву», - сказав Улдіс Баріс, виконавчий директор Conexus Baltic Grid по радіо.
«Якщо все ще були сумніви щодо того, чи може бути впевненість у поставках з Росії, поточні події чітко показують нам, що довіри вже немає», -додав він.
Барис також повідомив, що на Балтійський ринок в даний час постачали запаси газу , що зберігаються під землею в Латвії.
Цей крок настає в той час, коли президент Росії Володимир Путін намагається скористатися енергетичною силою своєї країни. Зіткнувшись з паралічем російської економіки через міжнародні санкції, Путін попередив країни-члени Європейського Союзу (ЄС), що їм доведеться відкривати рублеві рахунки для оплати російського газу.
Поки США заборонили імпорт російської нафти і газу, європейський блок, який отримав близько 40% поставок газу з Росії в 2021 році, зберіг поставки з Москви.
Президент Литви цигани Науседа попросив решту ЄС наслідувати приклад країн Балтії.
«Станом на цей місяць російського газу в Литві більше немає», - написав він у Twitter. «Роки тому моя країна прийняла рішення, які сьогодні дозволяють нам безболісно розірвати енергетичні зв'язки з агресором», - додав він. «Якщо ми зможемо це зробити, решта Європи теж може це зробити», - сказав він.
ЗАХОДИЗ ВАШИНГТОНА
Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю , що понад 30 країн приєдналися до його звільнення запасів нафти, щоб стабілізувати ринок, похитнувся російським вторгненням в Україну.
«Сьогодні вранці понад 30 країн світу були покликані на позачергову зустріч і домовилися випустити на ринок десятки мільйонів додаткових барелів сирої», - йдеться в повідомленні Білого дому Байден.
Вінтакож заявив, що його уряд створив більше робочих місць протягом перших 14 місяців свого терміну, ніж будь-який президент в історії. «Наша економіка перейшла від того, щоб бути на шляху до відновлення до переїзду», - сказав президент.
Як він пояснив, 431,000 робочих місць було створено в березні, нижче очікувань, але позначаючи одинадцятий місяць поспіль із збільшенням понад 400 000 робочих місць на місяць, найдовша смуга з 1939 року.
Таким чином, зі зменшенням зараження варіантом Omicron COVID-19 з кінця січня економіка США створила 1,68 мільйона робочих місць у першому кварталі або в середньому 562,000 робочих місць на місяць.
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