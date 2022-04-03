Він зламав сайт авіакомпанії, щоб знайти свій втрачений багаж

Історія Нандана Кумара, інженера, який зламав сайт авіакомпанії, щоб відновити валізу, перейшов у соціальні медіа, перейшов у вірус, оскільки розмістив компанію між мечем та стіною після того, як засудив його дефіцит у сфері обслуговування клієнтів та кібербезпеки.

Саме 28 березня інженер-програміст Java відкрив потік у своєму Twitter, щоб розповісти про свій досвід подорожей та усунення несправностей з авіакомпанією Indigo.

Він повідомив, що їздив з Патни до Бангалора, Індія, на рейс 6Е-185, коли авіакомпанія помилилася, відправивши валізу іншому пасажиру і навпаки. Він сказав, що може зрозуміти це, оскільки обидві сумки були однаковими, за винятком кількох незначних відмінностей. Він запевнив, що не приділяв особливої уваги деталям багажу, тому що багато довіряв компанії і вважав, що все в порядку.

(Foto: Twitter/@_sirius93_)

До тих пір, поки він не приїхав додому, дружина сказала йому, що валіза, яку вони принесли, виглядає інакше, ніж його, крім того, що вони не використовували зв'язків, щоб закрити її. У той час він викликав авіакомпанію, щоб повідомити про проблему.

Однак відповідь від обслуговування клієнтів - це не те, що ви очікували, оскільки вони не надали негайної допомоги для отримання вашого багажу.

Maletas que la aerolínea mandó a destinos diferentes (Foto: Twitter/@_sirius93_)

Хоча вони не дали йому швидкого рішення і відмовилися надати йому контактні дані того, хто взяв його валізу, він чекав, оскільки співробітники служби підтримки клієнтів сказали йому, що вони зателефонують йому, коли вони зв'яжуться з іншим пасажиром.

Після дня очікування він не отримав ніяких дзвінків, тому вирішив вжити заходів з цього питання і почав розслідувати всередині сайту платформи Indigo, намагаючись знайти для себе пасажира, який мав свою валізу.

«Отже, сьогодні вранці я почав проводити дослідження на веб-сайті Indigo тестування PNR співпасажира , який був написаний на багажній бирці в надії отримати адресу або номер, спробувавши різні методи, такі як реєстрація, редагування бронювання, оновлення контакту, але не пощастило».

Але це не зупинило його, оскільки після кількох невдалих спроб інстинкт розробника змусив його натиснути кнопку F12 на своєму комп'ютері та відкрив консоль розробника Indigo на веб-сайті, де почався весь реєстраційний потік.

(Foto: Captura de pantalla)

Виявивши інформацію, він взяв до відома контактні дані і вирішив зателефонувати іншій особі, щоб змінити сумки. Вінпояснив, що, на щастя, пасажир відповів йому, і він був приблизно за 7 кілометрів, щоб вони могли домовитися про середню точку, щоб побачити один одного.

На місці зустрічі він пояснив, що сталося і як знайшов свій контакт. Крім того, він стверджував, що інша людина сказала йому, що не отримував жодних дзвінків від авіакомпанії і що він не зрозумів, що валіза не є його.

Оскільки знайти особисту інформацію на веб-сайті йому було дуже легко, він дав компанії рекомендації щодо кібербезпеки та порадив пасажирам не ділитися фотографіями свого посадкового талона або деталями коду бронювання в соціальних мережах або будь-якими іншими конфіденційними даними.

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