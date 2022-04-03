«Він не забуває свого старшого брата»: Файтельсон засудив болісна перемога Америки проти Некакси

Вболівальники, присутні на трибуні стадіону Вікторія, стали свідками поразки в останню хвилину, яку зазнали промені Некакси. Коли здавалося, що Хайме Лозано збереже очко з безцільною нічиєю проти 17-го місця в загальному заліку, Дієго Вальдес знову забив гол і дав Агілас перемогу. Несподівана поразка здивувала місцевих шанувальників, хоча Девід Файтельсон натякнув, що це пов'язано зі старими стосунками, які команди мали завдяки Televisa .

Протягом усього матчу спірний журналіст натякнув, що відсутність голів пов'язано з тим, що сторони зіткнулися з матчем між старими знайомими. «Неакса і Америка, як хороші колишні брати». Однак, коли чилійський півзахисник підштовхнув м'яч до лінії воріт, панеліст ESPN виправив свою позицію і запевнив, що «Ель Некса не забуває, хто був його «великим братом» , через свій акаунт Twitter @Faitelson_ESPN.

І справа в тому, що дві команди, які зустрічалися в 12-й тур, підтримували тісні стосунки, коли належали одному власнику. Після того, як Еміліо Ацкаррага Мілмо купив команду Coapa в липні 1959 року, у 1980-х роках він хотів розширити свій спортивний емпоріум і придбав конкурентну франшизу Necaxa. Саме так керувалися картини за вказівкою одного і того ж власника майже 32 роки.

Faitelson recordó la vieja relación que mantuvieron las instituciones durante 32 años (Foto: Twitter/@_maxbarraza)

Незважаючи на хороші показники роботи двох закладів, Eagles залишався командою найвищого рейтингу в компанії. Таким чином, в той час, коли контроль над тимчасовим режимом мексиканських футбольних команд був майже нульовим, Райос отримав прізвисько бути «молодшим братом». Вони навіть ділили суд в Estadio Azteca протягом декількох сезонів.

Відносини між ними були сумнозвісними. Кілька журналістів навіть натякнули на матч-фіксацію на користь тих, хто в Коапі. Одним з найважливіших був фінал літнього турніру 2002 року. У цьому матчі орли повернулися назад завдяки двом голам Крістіана Патіньо та Івана Заморано. Нічия призвела до золотого голу, де Уго Кастільо виграв титульний гол за асулькреми. Хоча недоброзичливці стверджують про можливе врегулювання між установами, гравці самі взяли на себе, щоб заперечити це.

El jugador ecuatoriano Alex Aguinaga defendió la camiseta de Necaxa (Foto: Getty)

Ще один аспект, де близькі стосунки відбилися, був у підписах. У попередні роки обмін гравцями між двома установами був особливим. Перекази, надіслані телевізійною станцією, були майже обов'язковими. ТількиАлекс Агінага запобіг своєму приїзду в Коапу завдяки втручанню президентаЕрнесто Зеділло , вірного послідовника Райоса.

«Ернесто Зеділло, президент Мексики, який збирався до Некаси, говорив так, що я не поїду. Я був присутній, коли Гуеро Бурілло говорив і сказав йому дослівно: «Ви можете взяти кого завгодно, крім Агінаги, він не покидає команду», - згадав сам гравець в інтерв'ю TUDN .

Ось так згадав цей рекорд Файтельсон, щоб виправдати болісна перемога Америки. Матч12-го туру Grita Mexico Clausura 2022 залишався безмежним нічиєю протягом усього регулярного часу. Коли компенсаційний час почали витрачатися, американці мали можливість у штрафному ударі з кута великої площі.

A pesar de haber sido el máximo anotador en la historia del América, Zague también vistió los colores de Necaxa (Foto: Twitter @XaviSol_)

РічардСанчес спостерігав за своїми шістьма товаришами по команді в цьому районі, але шукав прямого пострілу. ЛуїсуМалагону вдалося відхилити в першу чергу, але висока щільність асулькремів на невеликій ділянці була сприятливою для відновлення м'яча. Відскочивши зі стовбура, Дієго Вальдес зробив постріл перед воротами, якізапечатали перемогу орлів .

Перемога принесла користь Америці, так як збільшила свій урожай до 13 одиницьі позиціонувала себе на 12-му сходині. Хоча Сан-Луїс, Толука, Сантос та Керетаро все ще повинні зіграти свій матч поточного дня, комбінація результатів поставила б Агілас у плей-оф. Зісвого боку Промені були на восьмому кроці з 14 очками.

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