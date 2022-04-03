Гільєрмо Бермехо після транспортного страйку: «Установчі збори знову знайшли країну»

Конгресмен Демократичного Перу Гільєрмо Бермехорозповів у своїх соціальних мережахпро нову конституцію через Установчі збори, соціальні конфлікти, що відбуваються на національному рівні можна було довести до кінця, внаслідок зупинки великоваго - вантажного транспорту. Крімтого, він стверджував, що вони є продуктом «монстрів, які підпорядкували нашу батьківщину» з часів незалежності Перу.

«Установчі збори знову знайшли країну. Щоб всі голоси були почуті, щоб всі мрії були досягнуті, щоб ми жили справжньою демократією. Сьогоднінастав час припинити соціальні конфлікти, успадковані нам монстрами, які підпорядкували нашій батьківщині 200 років республіканського життя»,- сказав Бермехо.

Великовантажні перевізники вимагають вирішення своїх вимог з боку уряду президента Педро Кастільо , який триває Четвер мінімізував силові заходи і звинуватив лідерів у їх фінансуванні.

«Ми знаємо, що є невідкладні вимоги, які потрібно вирішити, але вирішити їх буде без волі до діалогу і мети поправки. Брати транспортери, я зобов'язуюся шукати рішення разом на благо всіх», - сказав президент у твіті минулої п'ятниці, того дня, коли в Хуанкайо повідомлялося про мародерство та демонстрації після блокади доріг.

Крім того, він дав рішення придбати «що потрібно Перу» у Венесуелі, порівнюючи його зіншими країнами, такими як США, які стоять у довгих чергах для доступу до нафти.

«Кризу добрив можна вирішити, купуючи у Венесуелі. Цеєдина країна, яка має можливість продати те, що терміново потрібно Перу, і за найкращою ціною. Якщо навіть американські кораблі шикуються за покупкою нафти на венесуельських НПЗ, приводів для покупки сечовини у Боліварійської республіки бути не повинно. Це питання політичного рішення»,- сказав він.

АНІБАЛЬТОРРЕСНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

Президент Ради міністрів Анібал Торресразом з іншими міністрами держави провели пресу конференція сьогодні вранці в штаб-квартирі Урядового палацу, з метою повідомлення про домовленості, які були досягнуті за діалоговим столом у Хуанкайо, після інцидентів у цьому регіоні.

«Виконавча домовилася про різні домовленості з представниками транспортного та аграрного секторів, щоб дати поштовх розвитку центрального регіону країни», - йдеться в повідомленні ПКМ .

Конференція відбувається в ту ж дату, коли була прийнята відставка міністра охорони здоров'я Ернана Кондорі, і було визначено, що звільнити від вибіркового податкового споживання (ISC) до 84- і 90-октанового бензину.

Крім того, під час конференції кожен міністр дав свою точку зору на те, що сталося, і повідомив про те, що робиться для припинення цієї зупинки перевізників.

ДЕРЖАВНІДОГОВОРИ

Минуло шість днів з моменту початку страйку великовантажних перевізників, оскільки це було в понеділок, 28 березня. Вони закликали вирішити зростання цін на паливо, усунення вибіркового податку на споживання (ISC), серед інших заходів.

Цієї суботи уряду вдалося укласти та підписати хвилини діалогу з лідерами транспорту та сільського господарства після фрикціоналізованої та розділеної таблиці, встановленої в Колізеї Ванки, у Хуанкайо. Повідомлялося, що підписані протоколи обговорювалися за різними діалоговими столами в колізеї, де перевізники та фермери досягли важливих часткових домовленостей, таких як майбутнє розблокування доріг у Хуніні.









ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ