Греммі 2022: Леді Гага стане частиною музичного шоу на Греммі

Відома американська виконавиця Леді Гага візьме участь наступної неділі в музичних виступах нагород Grammy 2022 року, де вона віддасть щиру данину своєму колезі та подрузі Тоні Беннет Туні Беннетт . Також гістріоніст, який виграв 12 Grammys протягом своєї кар'єри, цього року змагатиметься за п'ять грамофонів за її джаз-альбом Love For Sale.

Виконавець Shallow приєднається до голосів, які будуть резонувати інтер'єр MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, штат Невада,таких якБіллі Ейліш, Джон Легенд, Джон Батіст, BTSта Латиноамериканський дует, утворенийДж. Балвінта Аргентинське одкровенняМарія Бесерра, серед кілька інших.

Гага також намагатиметься додати ще 5 Греммі до своєї вже великої спадщини, включаючи категорії «Найкраще музичне відео», «Найкраща співпраця», «Найкращий запис року» та «Найкращий альбом року» для її співпраці над Get A Kick Out of You та Love For Sale з Тонні Беннет.

Саме через важливі британські ЗМІ, The Sun, було повідомлено про участь Леді Гаги і триватиме приблизно трохи більше 5 хвилин. Однак це буде данина без самого 95-річного американського композитора через його більш специфічні проблеми зі здоров'ям Альцгеймера, про що повідомляють його син та менеджер Денні Беннетт.

Саме протягом останнього тижня березня Денні запропонував інтерв'ю для порталу Variety, де він вказав на причини відсутності Тонні Беннет.

«Хоча продюсери запросили і Тоні, і Гагу виступати на недільній трансляції «Греммі», на жаль, що через їх постійну боротьбу з хворобою Альцгеймера вінне міг прийняти. Ми вирішили, що Леді Гага буде доречно діяти самостійно, щоб представляти їх обох», - сказав первісток син Тонні Беннет для Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Джерело пояснило The Sun , що виступ Гаги на 64-му Греммі стане великим моментом ночі і зосередиться на підвищенні кар'єри виконавця, з яким вона співпрацювала з актрисою на своєму альбомі 2014 року Cheek To Cheek .

«На сцені Леді Гага заспіває «Love For Sale», титульну пісню для свого останнього альбому, який вийшов минулого року. Він також виконає «Do I Love You», пісню, яку вони вже робили разом. Коли він співає, фотографії Тоні будуть транслюватися на екран за сценою», - сказав джерело The Sun.

Останній раз, коли Гагу бачили на сцені Греммі, був до пандемії у виданні 2019 року, коли вона виконала свій багатонагородовий хіт « Дрібний » з Бредлі Купером . Презентація виконавця Завжди пам'ятай нас таким чином була підтверджена після скасування Foo Fighters, після раптового смерть барабанщика Тейлора Хокінса.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo REUTERS

Церемонія нагородження грамофонів, організована Національною академією звукозаписних мистецтв і наук, буде транслюватися на CBS у Сполучених Штатах, тоді як в Латинській Америці каналом платного телебачення, де можна переглянути подію, буде TNT.

З іншого боку, люди, які бажають дивитися Grammys 2022 через Інтернет, зможуть стежити за трансляцією на потоковій платформіParamount+. Офіційнийканал та веб-сайтYouTubeАкадемії звукозаписутакож транслюватимуть подію, але він може не мати перекладу в режимі реального часу з англійської на іспанську.

