Казначейство визнало, що на північному кордоні країни вже є дефіцит бензину

A worker fills a car with gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Погані новини для автомобілістів на північному кордоні країни. Міністерство фінансів та державного кредиту (SHCP) визнало цієї суботи вдень, щов регіоні вже є дефіцит бензину.

У заяві агентство пояснило, що це пов'язано з дисбалансом між попитом та пропозицією. В останні тижні громадяни США перетнули кордон, щоб завантажити свої танки в Мексиці, оскільки ціна палива нижча завдяки фіскальному стимулу.

Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestra los precios de la gasolina en una estación de servicio en CD. Juárez (Foto: Reuters)

Крім того, повідомлялося про проблеми постачання в результаті того, що імпортери припинили їх купувати, тому альтернативою для АЗС в регіоні є придбання продукту Petroleos Mexicanos ( Pemex ), що було викликом.

Повідомлення надходить через кілька годин після того, як ця ж установа вкаже, що протягом тижня 2-8 квітня вона не застосовуватиме податкові пільги через ПДВ і ISR до імпортерів і нафтопереробників, які продають бензин в прикордонній смузі.

Ось чому очікується, що ціни на паливо зростуть ще більше в наступних муніципалітетах:

Пляжі Тіхуана, Росаріто, Текате та Мексикалі в Нижній Каліфорнії; Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, Пуерто-Пеньяско, Каборка, Генерал Плутарко Еліас Каллес, Ногалес, Саррік, Агуа-Прієта, Санта-Крус, Канаанеа, Нако та Вівтар у Сонорі.

Un trabajador cuenta dinero de la venta de gasolina en una estación de servicio de CD. Juárez (Foto: Reuters)

Крім того, Янош, Мануель Бенавідес, Мануель Охінага, Вознесіння, Хуарес, Пракседіс Герреро, Гваделупе та Кояме дель Сотол у Чихуахуа; П'єдрас Неграс, Нава, Ідальго, Окампо, Акуна, Хіменес та Герреро в Коауїлі.

Муніципалітет Анауак у Нуево-Леоні; та муніципалітети Нуево-Ларедо, Герреро, Міра, Валле Ермосо, Рейноса, Камарго, Густаво Діас Ордас, Ріо-Браво, Матаморос та Мігель Алеман у Тамауліпасі.

Незважаючи на збільшення, вартість все одно буде нижче, ніж в США.

Варто зазначити, що застосування фіскального стимулу до бензину спочатку відреагувало на стратегію федерального уряду щодо пом'якшення явища, яке відбулося в останні роки, коли мексиканці перейшли до США, щоб заправитися за кращою ціною. Тепер, навпаки.

(Foto: Cuartoscuro)

Місяцями в США ціна на бензин, як і в багатьох частинах світу, не припиняла зростати. З січня 2021 року по цей рік він збільшився на 40%, згідно з даними Міністерства праці США.

Але початок вторгнення в Росію — третього за величиною світового виробника сирої нафти — на Україну трохи більше місяця тому призвів до зростання цін. І з тих пір він б'є рекорди.

У зв'язку з цим президент Джо Байден попередив нафтові компанії не радувати «рекордними прибутками» від зростання цін.

«Жодна американська компанія не повинна скористатися пандемією або діями Володимира Путіна щодо збагачення себе за рахунок американських сімей», - сказав він.





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