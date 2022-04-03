З цих причин AMLO запропонував усунути літній час, коли він був главою уряду Мехіко.

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Тема літнього часу, яка буде застосована сьогодні ввечері, - це тема, яка є на вустах кожного, коли мова йде про зміну годинника, і вона породжує всілякі дискусії.

Небагато особистостей висловилися проти цього заходу через передбачувані наслідки на тіла людей , змінюючи кількість годин, які вони відпочивають, ритми, до яких їм доводиться пристосовуватися, і навіть наявність світла в наші дні.

Серед людей, які засудили цей захід, є суперечливим депутатом Лейбористської партії ( ПТ ) Херардо Фернандес Норонья , який зазначив, що його слід змінити через порушення сну та збільшити покарання втоми , яку він викликає людям, а також серце порушення ритму, дратівливість або перепади настрою.

Однак він не був єдиним, хто запропонував цей захід, як зазначив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) у 2020 році його усунення, але оголосив, що його не можна провести, поки не будуть проведені відповідні дослідження, які проводитиме Росіо Нахле , секретар енергетики.

Але слід уточнити, що президент не перший раз прагнув усунути цю тимчасову зміну, оскільки, працюючи главою уряду з 2000 по 2005 рік, він прагнув просувати указ у згаслому федеральному окрузі .

El diputado del PT presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

AMLO намагався запобігти зміні відбутися протягом 2001 року, видавши указ. Хочаце не було схвалено федеральним урядом.

Він стверджував, що його не слід змінювати через негативний вплив на здоров'я жителів Мехіко, а також на національному та міжнародному рівнях, і що це поставило під загрозу безпеку та економіку суспільства.

Зараз перший президент нації підготував консультацію серед громадян за допомогою телефонних дзвінків. За результатами, які він представив з цього приводу, було проведено консультації близько 300 000 громадян, з яких 75% відповіли, що вони не згодні зі зміною часу та 15% на користь.

Результати були представлені Верховному суду нації ( SCJN ) для оскарження рішення федеральної виконавчої влади, зазначивши, що воно не консультувалося з суб'єктами господарювання.

Але цей не вийшов за межі. Було застосовано літній час, і SCJN підтвердив, що поправка залежала від законодавців, тому главі уряду довелося дотримуватися її, хоча і не перестаючи проголошувати себе проти нього і стверджуючи, що це був довільний захід, який лише відповідав інтересам фінансів.

El horario de verano ha sido criticado en diversas partes del mundo (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Літній час почав застосовуватися по всій країні в 1996 році під час уряду PRI Ернесто Зедільо, з метою економії електроенергії та використання природного світла. У той же час це скоротило б ресурси, що використовуються для його виробництва.

Але це також послужило метою підтримки певної синхронізації між економічною діяльністю з урядом США, одним з головних партнерів країни. Таким чином, діяльність у прикордонних митних службах та експлуатація прикордонних мостів йшли б рука об руку.

Хоча в останні дні США також запропонували ліквідацію зміни часу, щоб залишитися лише влітку, про що йтиметься в 2023 році. Це також пояснює, що Мексика планує наслідувати цей приклад.

Аналіз, запропонований президентом 23 березня, дозволить оцінити, чи принесла зміна часових поясів енергетичну вигоду, визначивши, чи буде вона продовжувати застосовуватися.

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